Led beleuchtung

Hi Tarzan,



legen wir mal los.



led system und leuchtstärken unerfahren und der vielfalt überfordert



Das Angebot ist auch groß. Aber ich müsste schon wissen, was du mit ''in den Leuchtstärken unerfahren'' meinst. Geht es beispielsweise um die technischen Daten von Leuchtmitteln?



Grob kann man sich an folgenden Größen orientieren und zwar bei allen Systemen:



Lichtstrom (in Lumen): Der gibt an wie hell eine Lampe insgesamt ist. Damit vergleicht man heute die Helligkeit!



Lichtfarbe (in Kelvin): Der Name sagt es ja. Zur Orientierung: 1500->rot, 3000->Halogenlampe (leicht gelblich), 4200->Himmel mit weißen Wolken, auch viele Leuchtstoffröhren, 5500->blauer Himmel, 8000-> blauer Ozean



Leistung (in Watt): Zeigt an wie viel Strom das Gerät zieht. Früher auch Helligkeitsvergleich, heute systemübergreifend (T8 gegen LED) absolut ungeeignet, systemintern beschränkt geeignet.



Lumen pro Watt (lm/W): Effizienz des Systems.





Aber schauen wir uns mal an, was das alles an deinem Beispiel bedeuten würde.

Zuerst einmal schauen wir uns an, was du verbaut hast:



erste Röhre Sera plant color 38 W sorgt für farbverstärkendes Pflanzenlicht und 4900 Kelvin rot-blaues Farblicht für optimalen Pflanzenwachstum. Die zweite Röhre Sera daylight brilliant 38 W sorgt für farbneutrales Tageslicht und 6000 Kelvin



Also 2 T8-Röhren müssten das sein, wenn ich das richtig verstanden habe.



Jetzt gehen wir mal vom Extremfall aus, Du sagst Du legst ordentlich Cash auf den Tisch und holst nun gleich eine fertige Beleuchtungslösung, ich habe jetzt der Einfachheit halber mal die Produkte von Dennerle (T8 vs. LED) miteinander in einen sog. Energiesparrechner gejagt. Beispielsweise so einen:

[link]



T8 - System (Trocal T [link]

-Leistung (Stromverbrauch) 2 x 38W (76W gesamt, wird autom. berechnet)

-Lebensdauer 15.000h

-Menge 2 Stk.

-Stückpreis rund 15€ (für 38W, 1047mm pro Röhre)

(-Lichtstrom in Lumen 3000, -> 2x = 6000lm; * dazu gleich mehr)





dem steht gegenüber das (sehr teure)

LED - System (Trocal LED) [link]

-Leistung (Strom) 1 x 54W

-Lebensdauer 80.000

-Menge 1 Stk.

-Stückpreis: 215€ *Anmerkung 2, siehe unten

-(Lichtstrom in Lumen 5040, *dazu gleich mehr)



*Hinweis Lumen: Jetzt könnte man ja meinen die LED-Leuchte wäre etwas dunkler (5040lm gegen 6000lm) als die T8 Röhren. Es muss aber bedacht werden, dass die T8 Röhren ihr Licht in alle Richtungen also auch zur Seite und nach oben hin abgeben. Und selbst mit dem besten Reflektor ist es nicht möglich die vollen 6000 Lumen nach unten hin zu bringen.



Na dann Vergleichen wir doch mal...

Annahmen:

Strompreis 0,33€/KWh

Brenndauer 12h/Tag

Tage/Woche 7

Wechselkosten 0€ (Gemeint sind nicht die Kosten der Leuchte, sondern bspw. ein Handwerker, das austauschen wirst da ja aber wohl so hinbekommen )

Nutzungszeit 10 Jahre (habe mal das Maximum angenommen)



Ergebnis:

Anschaffungskosten LED System: 215€ (LED muss nicht ersetzt werden)

Stromkosten: 780,52€

Wechselkosten: 1€ (Es müsste 0 sein, 1€ steht hier für 1 Wechsel, es muss nur 1 mal eine Lampe geholt werden, die LED hält so lange.)

Gesamt auf 10 Jahre: 996,52€



Anschaffungskosten T8 System: 90€ (30€ x 3, jede Röhre muss nach Einbau noch 2 mal ersetzt werden um über 10 Jahre zu kommen)

Stromkosten: 1098,5€

Wechselkosten: 6€ (Auch falsch, 6 Lampen werden benötigt um über 10 Jahre zu kommen, so sollte das heißen.)

Gesamt auf 10 Jahre: 1194,5€





Wie man sieht, ist auf 10 Jahre gerechnet die LED billiger. Nach ca. 4,5 Jahren hat die LED die hohen Anschaffungskosten wieder herausgewirtschaftet.

Die Wechselkosten müsste man nun zwar abziehen, aber selbst wenn man nun 1 und 6€ abzieht am Gesamtbild ändert dies nichts.



Jetzt hättest du ein teures aber denke auch gutes LED-System es funktioniert genau wie die bisherige Beleuchtung auch und nach 4,5 Jahren sparst du sogar an den Stromkosten.



Wo sind die Fallstricke?

Bei dieser Rechnung und den Annahmen gibt es keine. Das Problem aber, ist ob zum Beispiel die Annahmen stimmen. 33 Cent pro KWh ist relativ teuer angenommen, andererseits steigt der Strompreis eher, als er fällt. Kniffliger ist es mit der Beleuchtungszeit, 12h pro Tag ist schon ordentlich aber nicht unrealistisch. Unter 6h pro Tag ist die LED-Anlage über 10 Jahre teurer. Und das wäre das nächste Problem, die Zeit. Weißt du, was in 10 Jahren ist? Hast du dann noch ein Aquarium? Kannst du das wenigstens für die 4,5 Jahre sicher sagen bis sich die LED lohnt? Und und und, das will alles geklärt sein, wie bereits von anderen erwähnt, Du musst wissen, was Du willst!





War's das?

NEIN! NEIN! und nochmals NEIN!

Denn so schön das mit der LED jetzt vielleicht doch klingt, wir haben da was vergessen, oder?

War die eigentliche Motivation nicht:

Nun würde ich gern Sonnenauf und -untergang simulieren

???



Tja, das LED-System kann in dieser Ausführung nur an und aus.

Es wird noch ein Controler benötigt, der kann dann richtig viel, in Kombination mit der LED-Leiste: Sonnenauf-, und untergangssimulation, sanftes 'Anbrennen' der Beleuchtung, Wolkeneffekte und Mondphasen alles möglich. Nur leider auch richtig teuer.

Etwas über 100€ kommen nochmal drauf.

Gesamtpreis nun: 215 Lampe + 120 Controler -> 335€



Das sind im Vergleich über 10 Jahre mit 12h am Tag nun 1116,52€. Das ist zwar immer noch etwas günstiger als die T8 über den Zeitraum wäre (1194,50€ waren das), aber 335€ Anschaffung ist schon ein ganz anderes Kaliber, zumal sch die LED nun erst nach etwas unter 7,5 Jahren lohnt.



So, nun aber mal langsam nen Punkt finden...

Mach dir mal Gedanken drüber, ob das was für dich wäre, oder ob das zu teuer ist. Teste bei dem Rechner auch mal andere LED-Systeme. Das jetzt im Beispiel ist schon nicht das günstigste aber auch sehr effizient. Falls das zu teuer ist (mir wäre es, zumindest so lange meine Beleuchtung noch geht definitiv zu teuer) geht's bei Antwort an die Alternativen (#selberbauen und so).



