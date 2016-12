Forum

Led beleuchtung Pfad zum Thread: Forum-Übersicht » Zubehör » Thread #27114 Led beleuchtung Gepostet von tarzan, 25.12.16, 22:37 Hallo Aqua Gemeinde! Ich betreibe schon seit einigen Jahren ein 120 cm langes bepflanztes Südamerikabecken. Fische und Pflanzen fühlen sich wohl.Beleuchtung: erste Röhre Sera plant color 38 W sorgt für farbverstärkendes Pflanzenlicht und 4900 Kelvin rot-blaues Farblicht für optimalen Pflanzenwachstum. Die zweite Röhre Sera daylight brilliant 38 W sorgt für farbneutrales Tageslicht und 6000 Kelvin simuliert die Lichtverhältnisse tropischer Bäche und flacher Seen.



Nun würde ich gern Sonnenauf und -untergang simulieren, bin aber mit dem led system und leuchtstärken unerfahren und der vielfalt überfordert.Ich wäre über Tipps und Ratschläge auf meine Beckengrösse bezogen sehr dankbar.



Re: Led beleuchtung Gepostet von 4sindgenug, 26.12.16, 19:10 Hallo Tarzan,



ja das mit den LED ist so eine Sache, wo sich die Aquarianer immer noch gewaltig drüber streiten.

Es gibt zu viele unterschiedliche Systeme von einfachen SMD-LED bis hin zu teuren Hochleistungs-LED wie zum Beispiel Cree.

Dazu kommt, dass die Angaben bezüglich Lichtstärke und Farbtemperatur auf fast allen LED-Leisten nicht direkt vergleichbar sind mit den Leuchtstoffröhren.

Es sei denn du kaufst die überteuerten LED-Lösungen der führenden Hersteller für Aquaristik.

Ich selbst habe mir sehr günstige LED-Leisten besorgt, und habe damit eine sehr gute und wirklich sparsame Ausleuchtung meiner Aquarien.

Eine preiswerte Alternative zu dimmbaren LED für Sonnenauf und -Untergang ist übrigens eine Kaskadenschaltung.

Dabei werden dann erst nur ganz wenige, dann ein paar mehr, dann vielleicht nochmal ein paar, und dann erst die restlichen LED eingeschaltet. Also ein 3- oder 4-stufiger Sonnenauf und -Untergang.



Re: Led beleuchtung Gepostet von WasserFlo, 26.12.16, 19:51 Hi, die beste Lösung wird wohl das Juwel eigene helialux System sein. Du hast ein Rio 240 oder? Einen Controller gibt es dazu auch. Musst halt wissen ob es dir wert ist. Kostet zusammen 260€... _________________

Re: Led beleuchtung Gepostet von tarzan, 29.12.16, 12:02 Ich danke Euch. Hatte ein Rio 240 von Juwel ( siehe meine Aqariumpräsentation), bin aber verzogen und habe neues Becken als Raumteiler mit den selben maßen. Mein Beleuchtungskasten ist für das Becken angefertigt wurden und die Röhren wechseln zwischen Sers und Dennerle produkten. Hab mir das Sera Led System angeschaut, bin mir aber nicht sicher ob es an Lichtintensivität ausreicht. _________________

Re: Led beleuchtung Gepostet von WasserFlo, 29.12.16, 22:39 Hi,

Na "seit einigen Jahren" betreibst du das Becken und nun ist es doch ein anderes. Ich hab mich bei Google schlau gemacht um dir ne Antwort zu schreiben, mach das doch mal und wenn du dann ne Auswahl an Systemen hast kann man dir hier immer noch weiterhelfen. Weißt du denn schon ob es hängen soll oder aufliegen? _________________

Re: Led beleuchtung Gepostet von tarzan, gestern, 15:29 Hab mich vielleicht falsch ausgedrückt. Bin seit einigen Jahren Aqarianer und hatte ein 120 cm langes Becken von Juwel. Jetzt hat aufgrund vom Umzug das Becken sich zwar geändert, bin aber meiner Liebe zum Südamerikabecken treu geblieben. Beckengrösse, Fische, Pflanzen sowie das Zubehör ähneln meiner Präsentation des alten Beckens.

Die Beleuchtung liegt auf dem Becken und ist nicht hängend. Das Aqarium ist durch einen angefertigten Kasten abgedeckt.

Ich google seit Wochen und durchstöbere Aqariumläden, bekomme aber immer das Gefühl von Profitgier anstatt zu einer eindeutigen Lösung. Tue mich da immer schwer. Möchte halt gern Tipps über eigene Erfahrung und Kenntnisse. Aber ich bleib dran und habe mich gerade auf das Sera System ein wenig eingeschossen. Schätze mal es würde mich um die 200-250 Euro kosten. _________________

Re: Led beleuchtung Gepostet von WasserFlo, gestern, 23:23 Hi,

wenn es keine Hängeleuchte sein soll scheu doch mal bei den namenhafteren Herstellern die aufsteckleuchten anbieten. Da wird es bestimmt mehr als ein System geben welches auf deinen Rahmen passt.

Wenn du da 3-4 im Auge hast kann man hier bestimmt gut diskutieren welches am besten für deine Ansprüche geeignet ist.



Immernoch ist man sich unsicher ob LED für die Pflanzen das optimum ist, ebenso ist es im Meerwasser Bereich. Leider geben gängige LEDs wohl noch nicht das ganze Spektrum an Licht ab. _________________

