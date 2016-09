Obst und Gemüse für meine fische

Gepostet von Johannes.Busch, heute, 11:10

edit: [/i]Ich habe jetzt, weil es mich einfach nicht in Ruhe galssen hat, mal in einigen Wissenschaftsforen gestöbert und bin auf den Bitterstoff "Cucurbitacin" gestoßen, der in Gurken enthalten ist und in hoher Konzentration sogar für Menschen schädlich sein kann (dann aber eher in Zucchini). Vielleicht tat das den winzigkleinen Neons aber durchaus auch schon was?





Moin Elle,



tja, meine Glaskugel ist gerade defekt... Also mal der Reihe nach.



Auch ich hatte schon Neons im Becken und habe trotzdem recht regelmäßig die Welse mit Gemüse gefüttert. Aber meistens Zucchini (weil sie etwas fester ist als Gurke). Ausfälle davon hatte ich nie. In einem Becken heute habe ich zwar keine Neons, aber andere Kleinsalmler (nannostomus mariginatus). Auch dort füttere ich die Welse mit Zucchini. Ohne Probleme.



Aber das Cucurbitacin? Das gibt es wirklich, gerade in Zucchini. Und es ist ein bitterer Bitterstoff, soll heißen: Den kannst du schmecken! Ich probiere von der Zucchini selbst eine dünne Scheibe vor (!) dem Füttern. Etwas kannst du es auch riechen, vor allem aber schmecken.



Und dieser Stoff bildet sich erst, wenn die Zucchini vom frischen in den "avoid it"-Zustand übergeht. Ich verwende also nur hinreichend frische Zucchini, teste sie vor und brühe sie etwa 1 min. ab. Dann tue ich mir und en Fischen etwas Gutes...



