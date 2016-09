Forum

Obst und Gemüse für meine fische Pfad zum Thread: Forum-Übersicht » Futter » Thread #25545 Re: Obst und Gemüse für meine fische Gepostet von Aqua-Girl, 12.02.16, 10:08 Gemüse füttere ich auch des Öfteren, insbesondere Gurken. Meine Fische sind da immer ganz wild drauf.

Re: Obst und Gemüse für meine fische Gepostet von Mondes, 05.08.16, 16:31 ich habe immer nur Trockenfutter reingetan. Danke. Gut zu wissen _________________

Grüße,

Mondes

Re: Obst und Gemüse für meine fische Gepostet von Aquarrio, 12.08.16, 10:39 Obst und Gemüse für Fische? Hab so was noch nicht gehört. Ich hab immer nur Trockenfutter gegeben. _________________

Mit freundlichen Grüssen,

Aquarrio

Re: Obst und Gemüse für meine fische Gepostet von 4sindgenug, 12.08.16, 22:56 Hallo Simone,



seit wann hast du Aquarien?

Es gibt natürlich Fische die reine Fleischfresser sind, aber für alle anderen sind Obst und Gemüse wichtige Nahrungsergänzungen.



Liebe Grüße

Tom _________________

Nicht jeder der aus dem Rahmen fällt war auch vorher im Bilde.





Schaut euch doch mal meine Aquarien Einsvonvier [link]

und Zweivonnurnochdrei [link] an

Re: Obst und Gemüse für meine fische Gepostet von Elle, heute, 22:53 Hallo ihr alle,



ich habe gerade diesen Thread komplett durchgelesen, weil ich ebenfalls gehört hatte, dass man durchaus seinen Antennenwelsen auch Gemüse anbieten sollte, und sehr froh war, hier so eindeutige Ratschläge zu finden. Dankeschön!



Jetzt bin ich aber doch über etwas gestolpert: Kurz bevor sich der Thread zu einem lustigen Geplänkel entwickelt hat (ich habe mich besonders über die Rinderhälften gefreut ), wurde (der von niemandem erst genommene) Hinweis gegeben, dass jemand eine halbe Gurke in sein Becken getan hat und ihm drei Neons abgeklappert seien...



Der Grund, weshalb ich überhaupt nach der Gemüse-Geschichte hier im Forum nachgeforscht hatte, war der, dass ich nachdem ich es gehört hatte, meinen Welsen eine Scheibe Gurke (eine ganz normale, 4-5 mm D Scheibe einer unbehandelten Gurke) mit einer Gabel im Bodengrund festgesteckt hatte. Auf die Idee mit der Gabel war ich glücklicherweise ebenfalls für ein Provisorium gekommen, aber witzig, dass das offenbar die ganz normale Vorgehensweise ist!



So, jetzt endlich zum Punkt: die Gurke wurde von den Welsen super angenommen und das Innere ausgelutscht, der festere Rand angeraspelt. Aber: mir sind fünf Neons am Tag und den Nachfolgenden gestorben!



Ich bin ja, wie ihr wisst, ein total neuer Aquarienbesitzer und hatte einen 10er Schwarm Neos als Ergänzung in mein Südamerikabecken gesetzt. Ich muss gestehen, dass mich das Ableben völlig fertig gemacht hat und ich die Wasserwerte zweimal täglich kontrolliert habe und sogar in Betracht gezogen habe, dass sie verhungert sind, weil ich einen Fastentag eingelegt habe!



Aber jetzt überlege ich, ob es tatsächlich von der Gurke gekommen sein könnte?! Aber viele von euch ahben doch sicher auch Neons und Welse im Becken und füttern die WElse trotzdem mit Gurke? Ich traue mich gerade nicht, noch einmal nachzulegen mit der Gurke aus Angst, dass es die restlichen Neons nicht überleben...



edit: Ich habe jetzt, weil es mich einfach nicht in Ruhe galssen hat, mal in einigen Wissenschaftsforen gestöbert und bin auf den Bitterstoff "Cucurbitacin" gestoßen, der in Gurken enthalten ist und in hoher Konzentration sogar für Menschen schädlich sein kann (dann aber eher in Zucchini). Vielleicht tat das den winzigkleinen Neons aber durchaus auch schon was? Zuletzt geändert von Elle (heute, 23:11)

