Besatz für 60 Liter ok?

Du hast da schon die richtige beratung von anderen Forummitgiedern bekommen, kann da nichts mehr hinzufügen. Mit Neonsalmlern habe ich erfahrung, die sind robust aber lassen dich von krankheiten wie der typischen neonkrankheit überfallen. Die Crystal fire würd ich weglassen die sind nicht gut mit anderen bidengrundfischen zusammenzusetzen.

Wenn du noch fragen hadt, nur zu.

