Besatz für 60 Liter ok?

Gepostet von Mopani, gestern, 07:43

Hallo,



wenn ich da mal aus reinem persönlichen Wissensdurst nachfragen dürfte:

Mir ist bekannt, dass die meisten Lebendgebärenden Zahnkarpfen in Mittelamerika beheimatet sind, wo das Wasser reich an Mineralien und entsprechend hart ist.

Das liegt meines Wissens am Ursprung der Quellen von Flüssen und Bächen in kalkhaltigem Gestein.



Aber Endler-Guppies sind, wenn ich mich recht entsinne, ja in Südamerika bis hinunter nach Mato Grosso in Brasilien beheimatet, mindestens aber im nördlichen Amazonasbecken.

Wenn das stimmt, dann würden sie dort doch weiches Wasser vorfinden, wie es andere Fische aus derselben Region wie Buntbarsche und dergleichen verlangen?



Außerdem: klar,ab einer gewissen Wasserhärte können Weichwasserfische sich nicht mehr fortpflanzen,weil etwa die Eier kaputt gehen etc.

Allerdings stammen viele der im Handel erhätlichen Nachzuchten bekanntlich nicht mehr aus ihren Heimatregionen, sondern aus Asien oder Osteuropa, etc. Dementsprechend habe ich auch schon gehört, dass die Wasserwerte mitunter eine weniger große Rolle zum Fischwohl spielen als ansonsten angenommen. Wenn da jemand Klarheit geben könnte...



Basierend auf diesen Annahmen mag es unter Umständen schon möglich sein, Endlerguppies zu halten. Aber ich würde ebenfalls nicht unbedingt dazu raten.

Weniger ist mehr, denn über mehr Platz freuen sich die Fische, und wenn nicht zu viele Arten sich den Schwimmraum teilen, wirken sie besser und ruhiger.



vg