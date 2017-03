Besatz für 60 Liter ok?

Gepostet von nAnTE, heute, 22:43

Moin,

mir ist natürlich bewusst, dass viele sich Tiere halten, um von ihnen unterhalten zu werden.

Aber ist es nicht gerade der Reiz daran, die "Ursprungshabitate" nachzubilden?



Leider gehen die Neu-Aquarianer stets mit dem Gedanken ran ein Aquarium aufzustellen und vergessen dabei, dass es hier um die Tierhaltung geht. Komischerweise ist das aber nur in der Aquaristik so, dass Tiere, egal welcher Herkunft oder benötigten Biotope bunt zusammengewürfelt in zu kleinen Behausungen gesperrt werden.

Ich meine: ich habe noch nie gehört, dass jemand drei Ratten, sieben Meerschweinchen, ein Karnickel, sowie einen Hasen in einen Meter-Käfig steckte, weil es ja alles Nagetiere sind. Auch in der Terraristik habe ich selten von Gesellschaftsbecken gehört, in denen Chamäleons, für die oberen Bereiche, Leguane für die Mitte und Skorpione und Vorgelspinnen für den Boden eingesetzt werden.



Sinn und Ziel in der Tierhaltung ist es doch, die Tiere zu beobachten. Am Besten zeigt sich ein natürliches Verhalten in einer natürlchen Umgebung. Die es, meiner Meinung nach, nachzubilden gilt. (steht glaub ich auch ungefähr so ähnlich im Tierschutzgesetz).



Es ist natürlich auch gut, dass viele Arten "Leitungswasser-Tauglich" gezüchtet wurden und so auch Anfänger ihre Freude haben können. Ich finde nur es ist etwas aus dem Ruder gelaufen. Wo bleibt denn da das Niveau beim Hobby. Es macht sicherlich mehr arbeit, wenn das Wasser vorher speziell aufbereitet werden muss. Deshalb ist es ja auch ein Hobby.



