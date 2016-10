SPAM MÜLL im Forum und auf Fischarten etc.

Gepostet von Johannes.Busch, 29.09.16, 12:14

Hallo Pierre,



das ist schon betrüblich, von dir die Ankündigung zu lesen, die Sache hinzuschmeißen. Aber mehr als verständlich. Schlimmer als den Spam finde den Umstand, daß ich mir jedesmal gute Tips, wie man herausfiltern könnte, verkneife. Einfach weil ich weiß, daß niemand das lesen wird, der auch eingreifen könnte...



Ich logge mich nicht jedesmal auf, lese aber halbwegs regelmäßig die Themen an und äußere mich, wenn es sinnvoll erscheint. Meine Erwartungen sind allerdings schwindend. Das Ganze dämmert in komatösem Zustand vor sich hin. Irgendwann zieht einer genervt den Stecker...





Johannes





