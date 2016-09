SPAM MÜLL im Forum und auf Fischarten etc.

Gepostet von 4sindgenug, heute, 21:41

Hallo Pierre,



es betrübt mich, sowas von dir zu lesen, obwohl ich es mehr als nur gut verstehen kann.

Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass sich vielleicht doch in irgendeiner Form nochmal was ändert, und versuche jeden Abend mal online zu sein. Manchmal ist ja auch wirklich wieder jemand da der Hilfe braucht, und hin und wieder gibts halt solche Sachen wie Spams die ich dann sofort an euch Mods weitermelde. Na ja....in der Regel sind das dann Meixon oder du, die dann tätig werden müssen.



Mit eins der wichtigsten Dinge ist der Chat.

Dass der nicht mehr geht ist wirklkich übel.



Beste Grüße

Tom



Nicht jeder der aus dem Rahmen fällt war auch vorher im Bilde.





