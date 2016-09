Forum

SPAM MÜLL im Forum und auf Fischarten etc. Pfad zum Thread: Forum-Übersicht » Über aqua4you » Thread #27093 SPAM MÜLL im Forum und auf Fischarten etc. Gepostet von Herbert aus EF, gestern, 11:40 Es nervt , dass hier immer mehr Spammer ihr unwesen treiben und alle Bereiche voll müllen. Gibt es keine Idee oder techn Lösung, um den Honks die Möglichkeiten zu beschneiden? _________________

Re: SPAM MÜLL im Forum und auf Fischarten etc. Gepostet von Blacky, gestern, 17:23 Hallo Herbert,



Nachdem unser Admin seit 3 Monaten nicht mehr Online war und der letzte Post von ihm Anfang März war, würde ich nicht hoffen dass hier noch etwas passiert. Dieser Zustand hält ja bereits über Jahre an.



Ich lösche den Spam wenn ich ihn sehe, allerdings gibt es für uns Moderatoren nur begrenzte Möglichkeiten, die nicht mal richtig funktionieren. Ich denke auch nicht, dass ich das noch lange machen werde, Zeit in eine Plattform zu investieren bei der es mich jeden Tag wundert dass sie überhaupt noch im Netz ist ergibt halt keinen Sinn.



Re: SPAM MÜLL im Forum und auf Fischarten etc. Gepostet von 4sindgenug, gestern, 21:41 Hallo Pierre,



es betrübt mich, sowas von dir zu lesen, obwohl ich es mehr als nur gut verstehen kann.

Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass sich vielleicht doch in irgendeiner Form nochmal was ändert, und versuche jeden Abend mal online zu sein. Manchmal ist ja auch wirklich wieder jemand da der Hilfe braucht, und hin und wieder gibts halt solche Sachen wie Spams die ich dann sofort an euch Mods weitermelde. Na ja....in der Regel sind das dann Meixon oder du, die dann tätig werden müssen.



Mit eins der wichtigsten Dinge ist der Chat.

Dass der nicht mehr geht ist wirklkich übel.



Re: SPAM MÜLL im Forum und auf Fischarten etc. Gepostet von Johannes.Busch, heute, 12:14 Hallo Pierre,



das ist schon betrüblich, von dir die Ankündigung zu lesen, die Sache hinzuschmeißen. Aber mehr als verständlich. Schlimmer als den Spam finde den Umstand, daß ich mir jedesmal gute Tips, wie man herausfiltern könnte, verkneife. Einfach weil ich weiß, daß niemand das lesen wird, der auch eingreifen könnte...



Ich logge mich nicht jedesmal auf, lese aber halbwegs regelmäßig die Themen an und äußere mich, wenn es sinnvoll erscheint. Meine Erwartungen sind allerdings schwindend. Das Ganze dämmert in komatösem Zustand vor sich hin. Irgendwann zieht einer genervt den Stecker...





