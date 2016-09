Antennenwels total aufgebläht

Gepostet von Johannes.Busch, gestern, 10:07

Moin Tobi, moin Tom,





4sindgenug schrieb am 14.09.16, 17:48:



Was deinen Säuresturz anbelangt....das ist etwas was mir auch schon passiert ist. Ich habe noch geringfügig weicheres Wasser als du, da muss man den pH ständig im Auge behalten.

Großzügiger Wasserwechsel war sicher eine gute Sofortmaßnahme.

Verringern kannst du das Risiko dadurch, dass du den KH-Wert etwas anhebst, weil die Karbonathärte als Puffer für den pH anzusehen ist (höhere KH --> stabilerer pH).







Erstens zu dem Wels: Auf dem zweiten Bild sieht es so aus, als seien die Organe geschwollen (vor allem auf seiner rechten Seite). So etwas habe ich auch noch nie gesehen/ erlebt.



Zweitens zu dem Säuresturz: Was Tom schreibt, ist ja richtig. Bloß habe ich in einem Welsbecken auch schon lange einen KH-Wert von etwa 3°d. Der pH-Wert liegt aber konstant bei >= 6,5.



Was ich damit sagen möchte: Auch wenn Tom mit dem Risiko durchaus recht hat, so muß doch noch etwas dazukommen, damit der pH fällt. Da bist aber du gefragt...



Gruß

Johannes





_________________

If you are trapped in the dream of the other, you're fucked. (Gilles Deleuze)



160L: [link] -- Last Update: 2015-05-13

180L: [link]



<NEU> Meine erste offene Bildergalerie: [link]



Zuletzt geändert von Johannes.Busch (gestern, 10:08)