Neuer Außenfilter - richtige Bestückung? Pfad zum Thread: Forum-Übersicht » Zubehör » Thread #27111 Neuer Außenfilter - richtige Bestückung? Gepostet von cindymerlin, 30.11.16, 21:44 Hallo!!



Heute ist mein neuer Außenfilter der Marke SunSun HW 703b (mit UV-Klärer) gekommen.

Ich habe hier schon einen Artikel über diese "Billigfilter" gelesen und möchte mich jetzt selbst davon überzeugen.



Allerdings bin ich gerade etwas überfragt, wie ich den Filter am besten bestücke. Dabei waren Bioballs und Keramikringe. Dazu gekauft habe ich feines Filtervlies und Filterwatte.

Würde gerne einen Teil der Filtermaterialen von meinem alten JBL nehmen und Siporax (neu gekauft)

Ich weiß, daß ganz unten mechanische Filterung, in der 2. Ebene biologische Filterung und oben chemische Filterung sein soll.

Aber bitte was ist was. Ich weiß, daß ist eine dumme Frage, aber ich hatte bisher immer nur Filter wo genau beschrieben wurde was wohin kommt.



Im JBL habe ich im unteren Korb Kugeln, die würde ich gerne nehmen (ohne abspülen), im mittleren Korb dann Siporax? Und im oberen Korb? Zuerst die blaue Matte und dann das feine Vlies oder umgekehrt???



Vielen Dank schon jetzt für eure Hilfe,

Mein Aqua

Re: Neuer Außenfilter - richtige Bestückung? Gepostet von WasserFlo, 30.11.16, 22:03 Hi, ich habe Aussenfilter immer nur zweistöckig bestückt, mit biologischem (also deine Kugeln) und mechanischem (blauer Schwam in grob) Filtermaterial. Dieses feine Vlies setzt sich sehr schnell zu und drosselt dann die Filterleistung sehr stark.



Achja, wo kommt denn in deinem Filter das Wasser her?Von oben oder unten? Ich würde biologisch vor mechanisch setzen.

Re: Neuer Außenfilter - richtige Bestückung? Gepostet von cindymerlin, 30.11.16, 22:49 Hallo!



Hier ein Link zur Bedienungsanleitung - ich hoffe das hilft.

[link]



Hatte bei meinen Eheim Filtern immer so ein feines Vlies, deswegen dachte ich, daß ich wieder eines brauche.

Dachte eben unten die Kugeln, in der 2. Ebene das Siporax und in der 3. Ebene die blaue Matte und das Vlies oder nur eines davon.

Wäre das so ok?



Re: Neuer Außenfilter - richtige Bestückung? Gepostet von WasserFlo, 01.12.16, 05:02 Hi,

naja diese Bioballs würde ich durch echtes Granulat tauschen, gibts z.b: von EHEIM. Ansonsten machst du es wie beschrieben, das feine Vlies brauchst du eigentlich nur wenn das Wassser leicht trübt. Von Aktivkohle würde ich erstmal absehen, die brauchst du evtl. wenn du mal Medikamente einsetzt und die dann wieder rausfiltern musst.

Re: Neuer Außenfilter - richtige Bestückung? Gepostet von 4sindgenug, 06.12.16, 00:27 Hallo Petra,



der Artikel über den Sun Sun war von mir.

Damals waren da noch nicht so viele Filtermedien bei.

Im Grunde sind die Tips die du bisher bekommen hast richtig. Das Wasser strömt in dem Filter erst nach unten, und dann durch die Körbe von unten wieder nach oben.

Also als unterstes ein Biomechanisches Medium. Das können diese Balls sein, durchaus aber auch Tonröhrchen oder ein ganz grober Schwamm. Mittlerer Korb dann biologische Filterung zum Beispiel mit Siporax oder Kügelchen aus gleichem Material. Oben dann ein feinerer Schwamm und wenn du magst auch das Flies. Dieses setzt sich allerdings recht schnell zu und muss oft gereinigt oder getauscht werden. Chemische Klärung wie mit Phosphat-Ex oder Aktivkohle macht man nur in begründetetn Ausnahmen.

(Steht aber auch in deiner Anleitung).



Was mich jetzt noch interessiert ist der integrierte UVC-Klärer. Hat der eine eigene Stromversorgung?

So etwas würde ich nämlich nicht permanent mitlaufen lassen. Wenn der ein eigenes Netzkabel hat gehört da eine Zeitschaltuhr vor, wenn man sie regelmäßig einsetzen will.

Näheres dazu kannst du dir aber auch noch anlesen, wenn du hier im Forum mal nachschaust, was über UVC-Lampen geschrieben steht.



Gruß

Tom



Re: Neuer Außenfilter - richtige Bestückung? Gepostet von 4sindgenug, 06.12.16, 00:38 Ergänzung:



Mechanisch ist alles was irgendwie wie ein Sieb oder Schwamm wirkt, wo also Wasser und vielleicht feiner Dreck durchgeht, aber alles zu grobe hängen bleibt.



Biologisch ist alles wo sich Bakterien ansiedeln können, die dann zum Beispiel Nitrit in Nitrat umwandeln.



Chemische Filter sind sowas wie Phisphat- oder Nitratentferner und Aktivkohle. Also alles was durch chemische Prozesse irgendetwas aus dem Wasser filtert.

Re: Neuer Außenfilter - richtige Bestückung? Gepostet von Berno44, 20.01.17, 13:19 Eine richtige Filterbestückung gibt es nicht.Es kommt darauf an,was soll der Filter bewirken: wie hoch ist der Fischbesatz, Pflanzenbecken,wie sind die Wasserwerte, Algenprobleme usw.Also muß das Filter den jeweiligen Bedingungen eines Beckens angepaßt werden.Ich habe Probleme mit Algen NO 3 und PO 4 Werte zu hoch,deshalb wechsele ich meinen Außenfilter in einen Tetra EX 800 ( 4 Filterkörbe)

und kann somit die Wasserwerte besser beeinflussen.Berno44

Re: Neuer Außenfilter - richtige Bestückung? Gepostet von 4sindgenug, 20.01.17, 23:35 Hallo Berno,



Mit deiner Aussage zu Filterbestückung und -Auswahl, abgestimmt auf den Einsatzzweck hast du natürlich Recht.

Ich denke mal du hast den EX800 nicht nur wegen der 4 Körbe ausgewählt.

4 Körbe sind zwar schön, aber das wichtigste Kriterium für die Filterauswahl sollte ja der Wasserdurchsatz sein, damit er zum Becken passt. Als nächstes kommen dann Filtervolumen und Bauform, dann vielleicht noch die Zusatzausstattung.

Wenn dann nicht so viele Körbe drin sind kann man ggf. auch 2 unterschiedliche Medien in einem Korb unterbringen, z.B. in einem 4cm hohen Korb 2cm Sinterglaskeramik und darüber eine feine 2cm Filtermatte.

Warum sind deine NO 3 - und PO 4 -Werte zu hoch? Zu viel Besatz im Aquarium?

Meiner Ansicht nach sollte man sich mehr Gedanken darüber machen wie man die Ursachen bekämpft als daran zu arbeiten dass die Auswirkungen nicht so schlimm sind.

Das heißt, dass man ggf. langfristig den Besatz korrigieren muss.

Statt dann einen größeren Filter zu kaufen könnten unter Umständen gerade in deinem Fall auch häufigere Teilwasserwechsel zum Ziel führen.



Gruß

Re: Neuer Außenfilter - richtige Bestückung? Gepostet von Berno44, heute, 10:42 Hallo Tom

Danke für deine Stellungnahme, eigentlich bin ich ein alter "Hase" in zweifacher Hinsicht. Unser Hobby begleitet mich fast mein ganzes Leben und dennoch bin ich bereit noch dazu, zu lernen.

Mein bisheriger Filter-Fluval 205 ist mir in der Leistung zu gering, deshalb den EX800 auch mit einer höheren Durchflußleistung. Meine Erfahrung, entgegen den Angaben der Filterhersteller, ein eingefahrener Filter(auch biologisch) verliert fast 1/3 seiner Leistung.Trotzdem bleibt mir mein Algenproblem mit den zu hohen Wasserwerten treu.

Der Besatz Fische ist sicher ein Ausgangstema.

Die Faustregel 1cm Fisch = 1l Wasser wer hält das schon ein.

Ich hoffe meine Probleme mit einen besseren Filter und entsprechenden Filtermedien zu bewältigen.

Gruß Berno

Re: Neuer Außenfilter - richtige Bestückung? Gepostet von WasserFlo, heute, 21:48 Hi,

mach doch mal ein neues Thema auf mit der gesamten Problemstellung. Alle Daten dabei, Wasserwerte, Besatz, Pflanzen etc.

Ich bin mir 100%ig sicher das es nicht am Filter liegt bzw. sich damit beheben lässt.

Um Algen los zu werden gibt es einige Ansätze, einen größeren Filter würde ich zu Letzt angehen.

