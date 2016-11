Forum

Neuer Außenfilter - richtige Bestückung? Gepostet von cindymerlin, gestern, 21:44 Hallo!!



Heute ist mein neuer Außenfilter der Marke SunSun HW 703b (mit UV-Klärer) gekommen.

Ich habe hier schon einen Artikel über diese "Billigfilter" gelesen und möchte mich jetzt selbst davon überzeugen.



Allerdings bin ich gerade etwas überfragt, wie ich den Filter am besten bestücke. Dabei waren Bioballs und Keramikringe. Dazu gekauft habe ich feines Filtervlies und Filterwatte.

Würde gerne einen Teil der Filtermaterialen von meinem alten JBL nehmen und Siporax (neu gekauft)

Ich weiß, daß ganz unten mechanische Filterung, in der 2. Ebene biologische Filterung und oben chemische Filterung sein soll.

Aber bitte was ist was. Ich weiß, daß ist eine dumme Frage, aber ich hatte bisher immer nur Filter wo genau beschrieben wurde was wohin kommt.



Im JBL habe ich im unteren Korb Kugeln, die würde ich gerne nehmen (ohne abspülen), im mittleren Korb dann Siporax? Und im oberen Korb? Zuerst die blaue Matte und dann das feine Vlies oder umgekehrt???



Vielen Dank schon jetzt für eure Hilfe,

Petra

Mein Aqua

[link]

Re: Neuer Außenfilter - richtige Bestückung? Gepostet von WasserFlo, gestern, 22:03 Hi, ich habe Aussenfilter immer nur zweistöckig bestückt, mit biologischem (also deine Kugeln) und mechanischem (blauer Schwam in grob) Filtermaterial. Dieses feine Vlies setzt sich sehr schnell zu und drosselt dann die Filterleistung sehr stark.

Achja, wo kommt denn in deinem Filter das Wasser her?Von oben oder unten? Ich würde biologisch vor mechanisch setzen.



Achja, wo kommt denn in deinem Filter das Wasser her?Von oben oder unten? Ich würde biologisch vor mechanisch setzen.

_________________

Rio 180 Bilder und Vorstellung folgen

Zuletzt geändert von WasserFlo (gestern, 22:05)

Re: Neuer Außenfilter - richtige Bestückung? Gepostet von cindymerlin, gestern, 22:49 Hallo!



Hier ein Link zur Bedienungsanleitung - ich hoffe das hilft.

[link]



Hatte bei meinen Eheim Filtern immer so ein feines Vlies, deswegen dachte ich, daß ich wieder eines brauche.

Dachte eben unten die Kugeln, in der 2. Ebene das Siporax und in der 3. Ebene die blaue Matte und das Vlies oder nur eines davon.

Wäre das so ok?



LG Petra

Mein Aqua

[link]

