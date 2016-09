Forum

Welchen Innenfilter könnt ihr empfehlen. Pfad zum Thread: Forum-Übersicht » Zubehör » Thread #22388 Welchen Innenfilter könnt ihr empfehlen. Gepostet von Reeper, 12.02.11, 01:04 Hallo ich brauche für mein 160er Becken ein neuen Filter da die Aussenfilter aber im Moment nicht drin sind hab ich mir überlegt nehm ich erstmal nen Innenfilter. Nun meine Frage. Zur Wahl stehen ein Eheim 2403 Aquaball 180 ein Eheim 2412 Biopower 200 oder ein JBL Cristal Profi I200.



Welchen könnt ihr mir empfehlen bzw. welcher ist der beste.

MFG Rocco

Hier gibts mein aktuelles 30L Becken zu sehen über Bewertung und Kommentare freue ich mich immer.

Re: Welchen Innenfilter könnt ihr empfehlen. Gepostet von Nina0910, 12.02.11, 01:55 Hallo,



also ich persönlich halte von innen Filtern nicht besonders viel sehen unschön aus und nehmen Platz weg...



Ich hatte den Aquaball 180 für ein 200 Liter Becken weil das von Verkäufern dem Vorbesitzer verkauft worden ist und ich das Becken so Übernommen habe und das war natürlich viel zu wenig vom Filtervolumen her... Würde imnmer mindestens 1 Nummer großer nehmen auch beim Ausenfilter wenn ich mich jetzt noch mal entscheiden könnte würde ich auch den Fluval 305 nehmen nicht den 205...



Mein Aquarium habe neue Bilder mal bitte vorbei schauen.



Lieben Gruß an alle....

Re: Welchen Innenfilter könnt ihr empfehlen. Gepostet von woody2011, 12.02.11, 07:46 Hallo • Mit dem Aquaball habe ich bislang nur gute Erfahrungen gemacht, würde jedoch wg. Filtervolumen stets eine Nummer größer nehmen als gebraucht wird. Fahre z.B. mein 60 cm Becken mit dem 130'er. Ich überlege jedoch daran, ob ich bei einem größeren AQ zukünftig ggf. umsteige auf den *quael Unifilter 500 UV, da dieser zusätzlich über einen eingebauten UV-Filter verfügt.

LG

Re: Welchen Innenfilter könnt ihr empfehlen. Gepostet von spixi, 12.02.11, 12:15 Hallo,



ich habe mit dem Aquaball nicht so gute Erfahrungen gemacht. Ich habe in einem meiner Aquarien einen Fluval 2+ in Berieb und benutze ihn schon sehr lange. Er ist meiner Meinung nach der beste Innenfilter. Leider gibt es diesen nicht mehr zu kaufen, nur noch Ersatzteile. Das Nachfolgemodell ist aber auch ganz gut (U2).

Wenn Ihr meine Aquarien über mein Profil anschaut, bitte bewerten und kommentieren!

*** Neues Update meines Teichs nach langer Zeit, einige neue Fotos! Ein Besuch lohnt sich! ***

Gruß

Renè



Re: Welchen Innenfilter könnt ihr empfehlen. Gepostet von Cory-Wels, 12.02.11, 12:37 Da muss ich Spixi widersprechen, ich habe meinen Eheim aquaball seit 3 Jahren und er funktioniert nochimmer einwandfrei. Man kann ihn auch gut regulieren.

Re: Welchen Innenfilter könnt ihr empfehlen. Gepostet von Clemens, 12.02.11, 12:56 Hi ich kann dir Aquaball auch empfehlen, allerdings brechen die Keramikachsen ab und an weg, ansonsten sehr gute Leistung.

Die Fluval Modelle kann ich auch empfehlen, nimm aber in beiden Fällen lieber eine Nummer größer,. Gruß Clemens

Gruß Clemens

Re: Welchen Innenfilter könnt ihr empfehlen. Gepostet von Reeper, 12.02.11, 15:22 Der Biopower ist ja eigentlich auch nen Aquaball oder? Ich würde dann den Eheim 2413 Biopower 240 nehmen was meint ihr?



Hm oder doch eher Den Fluval U4

MFG Rocco

Hier gibts mein aktuelles 30L Becken zu sehen über Bewertung und Kommentare freue ich mich immer.

Re: Welchen Innenfilter könnt ihr empfehlen. Gepostet von woody2011, 12.02.11, 23:11 Hallo · Der Biopower hört sich auch nicht schlecht an. Kannst ja dann Deine Erfahrungen mal mitteilen. Vielleicht wird es ja bei mir dann doch kein Aquael.

Re: Welchen Innenfilter könnt ihr empfehlen. Gepostet von Emma71, 10.04.11, 13:06 Hallo



Ich bin auch auf der Suche nach einem anderen Innenfiltermodell.

Habe zwei Juwelaquarien mit dem jeweiligen Innenfiltern , mit der 400er Pumpe ist es noch ok, aber mit der 600 od. 1000er Pumpe ist der Filter recht laut am Brummen.



Daher bin ich jetzt auf den JBL i200 bei der Internetsuche gestoßen und würde mich über Infos zu dem JBL i200 freuen.



Wäre der i200 eine ausreichend für ein Rio 180 und Vision 180 ?

Wie gut ist der i200 von der Filterleistung?



lg emma71

Re: Welchen Innenfilter könnt ihr empfehlen. Gepostet von sonne47, 10.04.11, 16:51 also ich schwöre auf den aq ball wunderbarer filter

immer glasklares wasser und lage filter eigendschaften

ich mache ihn zwar 1* in monat sauber aber er wirde auch 1 monat länger halten

Immer dran denken Fische sind auch Lebewesen also eure lieblinge immer gut behandeln



schau doch mal vorbei



Re: Welchen Innenfilter könnt ihr empfehlen. Gepostet von mtksven, 10.04.11, 18:15 Hallo Redeper,



wenn ein Außenfiltrer nicht drin ist unjd Du einen Innenfilter haben möchtest, gehe ich davon aus, Du möchtest ein wenig Geld sparen, da bleibt meiner Meinung dann auch noch die option des Hamburger Mattenmfilters. Ich habe den selbst inn zwei Becken laufen und bin mmehr als zufrieden, er braucht zwar etwas länger zum einlaufen und hat auch nicht die ganzen Vorteile von Außenfiltern, ist aber suoper pflegeleicht und kostengünstig und der Heizer paßt meist auch noch dahinter.



Wenn Du nur erst mal Informationen über diese Filterart haben möchtest, schau mal hier [link] die liefern auch superschnell und habern einen tollen Service. WennÄs noch preiswerter sein soll, kannst Du nur noch selbst bauen.....



Viele Grüße

Sven

Re: Welchen Innenfilter könnt ihr empfehlen. Gepostet von Brucki, 10.04.11, 20:53 Hi Sven,



mir fallen auf Anhieb nur Nachteile eines AUssenfilters gegenüber dem HMF ein.

-geringeres Filtervolumen

-sauteuer

-kann auslaufen

-geringere Standzeit

-bei Stromausfall sind ruckzuck die Bakterien abgestorben, im HMF dauert das deutlich länger

LG Brucki

Der mit den Channa

Re: Welchen Innenfilter könnt ihr empfehlen. Gepostet von Emma71, 02.06.11, 10:32 Hallo zusammen



Danke für eure Antworten.

Mein erster Gedanke war , man Frage nach einem bestimmten Filtermodell und bekommt Antorten zum HMF oder Aussenfilter. Dass hat mich aber mal wieder zum Infosammeln in die Richtung HMF gebracht . Danke

In den létzten zwei Jahren hatte ich schon einigemale die Idee auf HMF umzurüsten.

Jetzt komme ich der Sache näher.



Es geht um eine Vision180 das in der Wohnung meiner Eltern steht , damit bin ich einwenig gebunden. Ein Aussenfilter sagt uns garnicht zu (zuviel Risiko mit Auslaufen ).



Ich habe diese Woche viel über den HMF im Netz gelesen .

Das Vision180 läuft seid 2005 mit

Juwel Innenfilter und

ist besetzt mit

10 Bitterlingsbarben ,

7 Trauermantelsalmler ,

4 Phantomsalmler

3 Panzerwelse

1 Antennenwels



Nach meinen Infos zum HMF würde ich für den HMF Kaufen:

Matte von 5o x 50 x 3 cm

Aquariensilikon

Kabelschacht 3cm breite

Als Pumpe .. Cirdulator 350 od. 650 ?

Und eine Kiesblende basteln



Was haltet ihr von meiner Überlegung , und sind die Maßangaben von meinen Überlegungen für das Vision passen`?



Reicht ein HMF als alleinig Filterung auf Dauer aus?





Ein Bild von dem Aquarium werde ich noch einstellen.



Re: Welchen Innenfilter könnt ihr empfehlen. Gepostet von Clemens, 02.06.11, 10:37 Hi also ein Hmf reicht als Alleinfilter aus, warum auch nicht in anderen Filtern ist doch auch meist nur Matte drinnen.



Wenn du die Matte 1cm größer wählst als den Innendurchmesser brauchst du keine Kabelschächte.

Bei mir ist es einfach zwischen die Scheiben geklemmt.

Ansonsten brauchst du Silikon der unter Wasser klebt und den Fischen auch nicht schadet,. Ansonsten halt alles ausräumen trocknen sauber machen einkleben trocknen lassen alles wieder rein,. Gruß Clemens

Gruß Clemens

Re: Welchen Innenfilter könnt ihr empfehlen. Gepostet von Emma71, 02.06.11, 11:15 Hallo



Mein Rio180 steht als Raumteiler , da würde ich später gerne an der schmalen Seiten einen HMf einbauen , wenn das Vison mal gut mit einem HMF läuft.

In dem Vison sollte der HMF auf alle Fälle in die Ecke. Da dachte ich geht es nicht ohne kleben.



Wie groß müßen die Winkelabstände von der Ecke aus sein , ist 18cm ok



VG Heidi



Re: Welchen Innenfilter könnt ihr empfehlen. Gepostet von Clemens, 02.06.11, 11:27 Kommt doch drauf an was hinter den Hmf alles soll.

Heizung und die Pumpe muss hinter passen vielleicht noch Platz für nen Sack voll Torf, Kohle,...

Ja da kommste um kleben wohl nicht drum herum. es sei denn du nimmst Saugnäpfe, dann musste aber darauf achten, das die Seitenschlitze richtig zu sind,. Gruß Clemens

Gruß Clemens

Doppelpost

Gruß Clemens

Re: Welchen Innenfilter könnt ihr empfehlen. Gepostet von Gelöschter User, 13.08.11, 15:38 Hallo!



Also wenn du einen fast lautlosen Innenfilter haben möchtest, dann kann ich nur den ,Fluval` U1, U2 usw. weiterempfehlen! Nachteilig an diesen Filtern ist ihre geringe Filtermediengröße.

Ich habe zur Zeit einen JBL Cristal Profi- Innenfilter. Vorteil ist seine, für einen Innenfilter, hohe Filtermediengröße und das er um weitere Filterelemente erweiterbar ist! Nachteilig ist seine Lautstärke!! Werd mich deshalb wieder von ihn Trennen müssen...

Ich hatte mal einen EHEIM- Aussenfilter mit dem ich sehr zufrieden war...(Lautstärke und Filterleistung), ich denke da können die Innenfilter von denen nicht schlechter sein.



lg

Legion

Re: Welchen Innenfilter könnt ihr empfehlen. Gepostet von Nilu, 13.08.11, 16:13 HI





Ich habe den Biopower 240 für mein 180l Becken und das ding ist echt klasse!. Du kannst auch verschiedene Filtermodule einsetzen von Kohle-Torf ist alles verfügbar. Also bei mir klappts absolut und kann nur empfehlen!

Re: Welchen Innenfilter könnt ihr empfehlen. Gepostet von Neonfisch1234, heute, 13:39 Es gibt viele gute Innenfilter! Auf meiner Seite habe ich einen kleinen Aquarium Innenfilter Test gemacht. Vielleicht hilft es dir weiter

[link]

Re: Welchen Innenfilter könnt ihr empfehlen. Gepostet von 4sindgenug, heute, 21:21 Wo ist denn da bitte der Test?



Nicht mal die Liste der technischen Daten ist vollständig.

Da gehört für jeden Filter zumindest noch die Fördermenge dazu. Also was soll das Ganze? Was möchtest du damit bezwecken?

Schaut euch doch mal meine Aquarien Einsvonvier

und Zweivonnurnochdrei an

