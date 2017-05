Forum

Worauf beim Aquariumkauf achten? Pfad zum Thread: Forum-Übersicht » Sonstiges » Thread #27152 Worauf beim Aquariumkauf achten? Gepostet von paulmoench, 19.05.17, 16:40 Hallo liebe Community,



ich bin momentan auf der Suche nach einem relativ günstigem Einsteigeraquarium also mehr als 150 möchte ich echt nicht ausgeben. Habe auf [link] ein potentielles Aquarium gefunden aber so ziemlich sicher bin ich mir noch nicht. Was wären eure wichtigsten Tipps vor dem Kauf?

Re: Worauf beim Aquariumkauf achten? Gepostet von Johannes.Busch, 19.05.17, 17:23 Hallo Paul,



deine Frage kann man nicht so einfach beantworten. Vermutlich willst du ja nicht bloß ein Aquarium haben, sondern es auch betreiben.



Was schwebt dir denn vor? Welche Fische möchtest du halten? Denkst du auch Nachwuchs? Wie viel Platz hast du zur Verfügung?



Erzähle mal etwas von deinen Vorstellungen. Dann finden sich sicherlich hier auch Tips.



Gruß

Johannes

Re: Worauf beim Aquariumkauf achten? Gepostet von 4sindgenug, 19.05.17, 21:09 Hallo Paul,



Willkommen im Forum.

Wie Johannes schon sagt, kann man da keine pauschalen Ratschläge geben.

150 Euro finde ich ok, vor allem wenn man nicht alles nagelneu haben will.

In der Bucht oder bei Kleinanzeigen gibt es oft gute Angebote. Man muss sich ja da auch Gedanken um die Filtertechnik machen, die auch vom gewünschten Besatz abhängig ist.

Auch die Beleuchtung ist eine Überlegung wert.

Mit den Standardröhren kann man zwar schon viel machen, aber für besondere Pflanzen braucht man mehr Licht, und wenn man sich für LED statt Leuchtstoffröhren entscheidet, kann man über den Stromverbrauch etwas höhere Einstiegskosten recht schnell kompensieren.

Wenn du uns deine Vorstellungen detailliert schilderst, können wir dich gerne weiter beraten.



Beste Grüße

Re: Worauf beim Aquariumkauf achten? Gepostet von MistaBreed, gestern, 07:55 Guten Morgen zusammen,

das AquaEl Leddy mit 105L Volumen hab ich auch als Komplettset bei den Amazonen für 95 Euro erstanden. Das Becken ist toll, die LED-Leuchte voll ausreichend, lediglich der Innenfilter war für meinen Geschmack zu klein, so das ich mir einen Außenfilter (JBL Crystal) noch dazu gegönnt habe.

Ich kann dieses Komplettset nur empfehlen! Naja, ich würde zwar jedem zu größeren Becken raten, und das hängt nicht damit zusammen, das ich noch ein 432 Liter Becken mit Untergestell kostenlos abzugeben hätte...

