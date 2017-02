Forum

Heutige Beiträge

Aktuelle Themen

Suche





Fisch des Jahres 2017: die Flunder Pfad zum Thread: Forum-Übersicht » Fische » Thread #27109 Fisch des Jahres 2017: die Flunder Gepostet von Eri, 24.11.16, 14:51 Hallo allerseits!



Habe soeben gelesen, daß die Flunder Fisch des Jahres 2017 sein wird. Alles hierüber kann man hier nachlesen: [link] .



Gruß _________________

Eri



Aquarien: Überhängendes Ufer [link]

Minidschungel [link]



Habe immer Pflanzen abzugeben, einfach nachfragen!

Re: Fisch des Jahres 2017: die Flunder Gepostet von 4sindgenug, 26.11.16, 21:54 Na cool,



wenn wir schon keinen Fisch des Monats mehr haben, dann wenigstens einen Fisch des Jahres.

Auch wenn der genau so flach ist wie mein Witz.

_________________

Nicht jeder der aus dem Rahmen fällt war auch vorher im Bilde.





Schaut euch doch mal meine Aquarien Einsvonvier [link]

und Zweivonnurnochdrei [link] an

Re: Fisch des Jahres 2017: die Flunder Gepostet von SnappyUnicorn3002, 18.02.17, 19:34 _________________

Pray for the Dead Fishes but take care of the Living ones.



Re: Fisch des Jahres 2017: die Flunder Gepostet von SnappyUnicorn3002, 18.02.17, 19:34 _________________

Pray for the Dead Fishes but take care of the Living ones.



Re: Fisch des Jahres 2017: die Flunder Gepostet von aktivhaut, 19.02.17, 11:47 Da wäre ich lieber für einen Süßwasserrochen,der wird schon für das Aquarium angeboten, bei entsprechender Größe!

Freundliche Grüße

von Henning



Re: Fisch des Jahres 2017: die Flunder Gepostet von SnappyUnicorn3002, 19.02.17, 14:53 Wie groß ist denn der süßwasserrochen, würde ein minirochen in mein becken passen? Ich habe ein 200 liter becken. _________________

Pray for the Dead Fishes but take care of the Living ones.



Re: Fisch des Jahres 2017: die Flunder Gepostet von 4sindgenug, 19.02.17, 21:46 Die Frage war jetzt hoffentlich nicht ernst gemeint.

Denke ab 1500 Liter wird es denkbar, ab 2000 Liter könnte er sich wohl fühlen. _________________

Nicht jeder der aus dem Rahmen fällt war auch vorher im Bilde.





Schaut euch doch mal meine Aquarien Einsvonvier [link]

und Zweivonnurnochdrei [link] an

Re: Fisch des Jahres 2017: die Flunder Gepostet von SnappyUnicorn3002, gestern, 19:39 #unerfahren _________________

Pray for the Dead Fishes but take care of the Living ones.



Re: Fisch des Jahres 2017: die Flunder Gepostet von SnappyUnicorn3002, gestern, 19:43 ach ja (nicht wundern dass ich hier frage) wie kann ich meinen thread eröffnen? Ich frage hier, weil ich mich weder im Chat anmelden kann noch mit der ERklärung aus dem Forum-FAQ zurechtkomme

_________________

Pray for the Dead Fishes but take care of the Living ones.



Re: Fisch des Jahres 2017: die Flunder Gepostet von 4sindgenug, heute, 21:32 Wie ich an deinem Thread von heute Vormittag sehe, hast du es doch noch selber geschafft.

War im Nachhinein gar nicht schwer, oder?



Der Chat hier im Forum funktioniert leider seit einiger Zeit nicht mehr. Den kann leider nur der Inhaber dieser Seite wieder kitten, und der ist nicht mehr auffindbar. _________________

Nicht jeder der aus dem Rahmen fällt war auch vorher im Bilde.





Schaut euch doch mal meine Aquarien Einsvonvier [link]

und Zweivonnurnochdrei [link] an

Navigation Forum Übersicht » Fische » Fisch des Jahres 2017: die Flunder

21.02.17 | 22:03 Uhr Community-Status » nicht eingelogged

» Login

» Anmelden Wer ist online? Gäste: 66. Im Chat: niemand

aqua4you.de bei: