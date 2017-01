Forum

Bodenbelag unter einem AQ Schrank Pfad zum Thread: Forum-Übersicht » Sonstiges » Thread #27125 Bodenbelag unter einem AQ Schrank Gepostet von Dragon1710, 22.01.17, 21:12 Guten Abend,



ich wusste nicht wohin sonst mit dieser Themenfrage. Aquaristischer Bezug ist vorhanden, ich dachte, ich pack es mal unter Sonstiges.



Seit jetzt gut 8 Jahren habe ich bereits Becken, aber in einer alten Küche, keine Sorge normale Wohnung, in Renovierung.



Nun sollen die Becken bei Zeiten in einen anderen Raum ziehen, welche eben renoviert wird. Welchen Bodenbelag sollte ich am ehesten unter ein 120 oder 180 Liter Becken + Schrank und dementsprechend schwerem Inhalt legen lassen?



Fliesen, stimmen meine Eltern leider nicht wirklich zu und im Wohnzimmer sind sie ja auch nicht sehr passend. Laminat hält dem Gewicht vermutlich nicht stand. PVC schaut auch nicht ideal aus.



Meint ihr eine ausreichend große/dicke Gummimatte würde etwas abpuffern oder gleich Einlegeware in Teppichform?



Ich bin da leider nicht sehr bewandert.



Um der Frage vorzubeugen, wie wir die Schränke samt Becken bislang gemanagt haben: Ehemalige Küche hat Fliesen unter. Soll aber eben wieder zu einer typischen Küche werden



LG

Eine meiner Lieblingsredewendungen(Metapher)

"Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom."



Guppy ist nicht gleich Guppy, meine sind laut allen Aquaristikern denen ich bislang begegnete schon 3 mal gestorben, denn die meisten werden 4 Jahre alt.

Re: Bodenbelag unter einem AQ Schrank Gepostet von 4sindgenug, 22.01.17, 22:04 Nun, ich würde das mal von der praktischen bzw. technischen Seite betrachten.

Ich würde folgende Eigenschaften favorisieren:



1. Druckfestigkeit, das Aquarium soll ja fest stehen.



2. Wasserbeständigkeit, es geht immer mal der eine oder andere Schluck daneben.



Aus den Gründen schlage ich vor unter den Aquarienschrank eine Kunststoffbeschichtete Platte zu legen, wie man sie in Küchen zwischen Arbeitsplatte und Oberschrank an die Wand macht. Da kann man dann Teppich gegenlegen. Wenn man dann noch umlaufend Übergangsleisten befestigt und mit Silikon eindichtet, entsteht sogar eine flache Wanne, die dann durchaus 2 Liter Wasser auffangen kann, ohne dass was auf den Teppich läuft.

Du siehst, ich liefer gleich die Argumente für die Eltern mit



LG Tom

Nicht jeder der aus dem Rahmen fällt war auch vorher im Bilde.





Schaut euch doch mal meine Aquarien Einsvonvier [link]

und Zweivonnurnochdrei [link] an

Re: Bodenbelag unter einem AQ Schrank Gepostet von WasserFlo, gestern, 10:09 Hi,

ich habe mein 180l Aquarium einfach auf Laminat stehen, was darunter ist weis ich nicht. Der Boden muss nur entsprechend lange liegen damit er sich nicht verformt.

Wegen einiger tropfen Wasser geht auch Laminat nicht kaputt, man sollte es halt zeitnah wegwischen



Mach dir nicht zu viele Gedanken, ich würde mal frech behaupten das jeder gängige Bodenbelag die 200+ Kg aushält. _________________

Rio 180 Bilder und Vorstellung folgen



Re: Bodenbelag unter einem AQ Schrank Gepostet von Kasiemir, gestern, 16:33 Waserfloh hat schon recht. Eigendlich müsste jeder gängige Fußbodenbelag das Gewicht aushalten. Kritisch wird es erst bei sehr großen Becken. Da kann es sein das man schon mal etwa bei 1000 l einen Statiker fragen sollte. Vor allem in älteren Gebäuden.Aber so große Becken scheinst Du ja nicht zu haben. Wichtig ist vor allem die Unterlage zwischen Becken und Schrank bezw, Unterbau.Der sollte plan sein und möglichst weich. Ich habe eine Moosgummimatte benutzt. --hält schon etwa 6 Jahre. _________________

Kasiemir

Wer Rechtschreibefehler findet,darf sie behalten !

Mein Becken:[link]

Re: Bodenbelag unter einem AQ Schrank Gepostet von Wasserfisch, heute, 06:35 Hallo Dragon,



Dragon1710 schrieb am 22.01.17, 21:12:Meint ihr eine ausreichend große/dicke Gummimatte würde etwas abpuffern oder gleich Einlegeware in Teppichform?

Was möchtest Du denn abpuffern? Die Belastung des Bodens gegen Versagen, also echte Schäden? Oder mochtest Du nur leichte Eindruckstellen verhindern?

Kleinere Stellen kann man schon verhindern mittels einer Matte.



Wenn ein Boden aber wirklich überlastet wäre, dann würde eine Matte nicht helfen, sondern man müsste ein Podest bauen, dass die Last verteilt. Wie andere schon schrieben, ist sowas aber nur bei größeren Becken relevant.

Bei mir stehen 180L auf Parkett, unter dem Schrank eine dünne Styroporplatte.



Grüße

Gruß, Rich

