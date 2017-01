Forum

Malawi Barsch ist schwanger

Hallo,



mein Barsch ist schwanger, jetzt möchte ich gerne, dass die Jungen überleben. Habe aber nur ein 12 l Becken (reicht das?), aber ohne Pumpe. Reicht am Anfang auch eine Luftpumpe, bis die kleinen groß genug sind um im große Becken zu überleben.



Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich die Mutter raus fangen kann, ohne das man das Becken auszuräumen muss.



Danke für Eure Hilfe im Voraus.



Lg

Virus



Re: Malawi Barsch ist schwanger Gepostet von 4sindgenug, gestern, 23:01 Malawibarsche sind nicht schwanger!

Schwanger oder tragend sind nur Lebendgebärende wie Guppys oder Mollys.

Was für ein Barsch ist denn das?

Viele Barscharten betreiben recht aufwändige Brutpflege.

Die nehmen zum Beispiel den befruchteten Laich mit dem Maul auf, und brüten den im Maul aus. Selbst die frisch geschlüpften Jungfische werden bei Gefahr immer wieder mit dem Maul eingefangen.

Da würde ich gar nicht eingreifen.

Aber um sicherzugehen wie das bei deinen Barschen ist, solltest du dir die entsprechende Fischbeschreibung hier im Forum mal aufmerksam durchlesen.



Gruß

