Bin wieder hier...war nie wirklich weg Pfad zum Thread: Forum-Übersicht » Aquarieneinrichtung » Thread #27110 Bin wieder hier...war nie wirklich weg Gepostet von WasserFlo, 30.11.16, 20:32 Hi ihrs,

da bin ich wieder!

Nach einem Abstecher ins salzige brauchte ich nun doch wieder ein grünes Aquarium. Das Meerwasseraquarium ist weg, ein neues Rio 180 steht schon parat



Das Becken läuft seit Samstag und ist eingerichtet mit einigen Pflanzen und JBL Manado Boden. Ich denke mitte Dezember werden die ersten Fische einziehen, dazu hab ich doch glatt ne Frage



Geplant sind Neons, ein Pärchen Barsche und etwas Bodentruppe (kleine Panzerwelse wohl)



Die Frage: Sind 20-25 Neons zu viel? Hört sich für mich gut an aber ein 180er ist halt kein 400l Becken



greetz

Rio 180 Bilder und Vorstellung folgen



Re: Bin wieder hier...war nie wirklich weg Gepostet von Scheerbaum, 30.11.16, 21:26 Schönen Abend WasserFlo,



seit etwa 3 Jahren halte ich in meinem 160-Liter-Becken u. a. etwa 20 bis 30 Neons. Dazu circa 4 Dornaugen, Schnecken und die roten Garnelen.



Vom Bestand her paßt es mir so und ist auch pflegeleicht.



Das mit den Barschen kann ich nicht sicher beurteilen, da bin ich kein Freund mehr davon. In frühreren Zeiten hatte das Grün im Auqarium gelitten und die Pflege ist etwas aufwendiger wegen der Wasserwerte.

Viele Grüße aus dem Allgäu

Mario



Mein Aquarium:

Webcam: [link]

Re: Bin wieder hier...war nie wirklich weg Gepostet von nAnTE, 30.11.16, 22:51 Hallo,

also ich habe ein 160l-Tank und hab da 25 blaue Neons drinnen. Ich finde die kommen bei solcher Menge erst zur Geltung.

Hoffe es hilft weiter.

Grüße

nAnTE

Wie ich mir die artgerechte Aquaristik vorstelle:

[link] Zuletzt geändert von nAnTE (30.11.16, 22:52)

Re: Bin wieder hier...war nie wirklich weg Gepostet von WasserFlo, 05.12.16, 18:57 Hi,

Ich denke ich werde mit den Panzerwelsen anfangen, davon vllt 10 wenn ich ne kleine Art bekomme. Die Neons dann wenn die welse ca. 2 Wochen dein sind und alles gut läuft. Ob dann noch ein paar bubas dazukommt schaue ich mal, evtl. suche ich auch mal in der Richtung Labyrinther.

Rio 180 Bilder und Vorstellung folgen



Re: Bin wieder hier...war nie wirklich weg Gepostet von nAnTE, 05.12.16, 20:28 Hey,

bleibt doch bei den Buntbarschen, Salmlern und Panzerwelsen. Als Attraktion setz doch lieber noch Harnischwelse dazu.

Du kannst das natürlich so machen wie du das möchtest. Ich würde dir empfehlen bei Südamerikanern zu bleiben und dann lieber noch ein Becken aufbauen, wenn du noch Labyrinther haben möchtest.



Neben dem Themenbezogenen Grund, wäre da noch, dass es zu gegenseitigen Stress kommt, wenn die Labyrinther und die Barsch sich als Konkurrenz ansehen.



Grüße

nAnTE

Wie ich mir die artgerechte Aquaristik vorstelle:

[link]

Re: Bin wieder hier...war nie wirklich weg Gepostet von WasserFlo, 06.12.16, 00:04 Hi,

ne keine Barsche und Labyrinther, nur eins von beiden. Es wird auf jeden Fall bei 3 Arten bleiben, eher weniger. Ich muss halt mal schauen was es hier so gibt, der Fachhandel ist da eher limitierender Faktor

Rio 180 Bilder und Vorstellung folgen



Re: Bin wieder hier...war nie wirklich weg Gepostet von 4sindgenug, 06.12.16, 00:07 20 - 25 Neons finde ich auch gut.

Das Schwarmverhalten ist dann richtig schön anzusehen.

Als kleinbleibende Panzerwelse kämen vielleicht Pandas in Frage. Die sind auch recht gut zu bekommen.

Die Buntbarsche allerdings sind als Bodenbrüter ziemlich im Stress durch die Panzer. Letztere freuen sich sicher über den Laich der Barsche. Die Bubas lässt du also besser draußen (ist zumindest meine Meinung).



Gruß

Tom

Nicht jeder der aus dem Rahmen fällt war auch vorher im Bilde.





Schaut euch doch mal meine Aquarien Einsvonvier [link]

und Zweivonnurnochdrei [link] an

Re: Bin wieder hier...war nie wirklich weg Gepostet von WasserFlo, 06.12.16, 00:35 Hi,

das mit den Barschen ist noch nicht ganz sicher, eigentlich reichen die Neons und welse ja auch. Mal schauen was sich noch ergibt, der örtliche Fischhändler hat immer wieder kleine bubas da.

Rio 180 Bilder und Vorstellung folgen



Re: Bin wieder hier...war nie wirklich weg Gepostet von 4sindgenug, 06.12.16, 23:06 Die Buntbarsche reagieren halt recht empfindlich auf Stress.

Das kann soweit gehen, dass die sogar verhungern, wenn sie mit "Fressgeiern" wie Guppys zusammen leben, weil sie in Deckung abwarten, bis sich die Hektik legt, aber dann ist auch vom Futter nix mehr da.

Eine sehr schöne Eigenschaft der Buntbarsche ist ihre wirklich sehenswerte Brutpflege.

Und dann kommt so eine Gruppe von Panzern an die den Laich als Sonntagsbraten annehmen. Da drehen die Barsche schier durch vor Verzweiflung.

_________________

Nicht jeder der aus dem Rahmen fällt war auch vorher im Bilde.





Schaut euch doch mal meine Aquarien Einsvonvier [link]

und Zweivonnurnochdrei [link] an

Re: Bin wieder hier...war nie wirklich weg Gepostet von WasserFlo, 07.12.16, 18:33 Hi,

kommt Zeit kommt Rat

Erstmal muss ich mich um die Pflanzen kümmern, teils schon angewachsen kommen nun auch schon die Algen.

Ich überlege an einer Bio-CO 2 Anlage, hat da jemand n Tip für 180l? Im Moment hab ich die 120er von Dennerle im Auge, da lässt sich wohl sehl leicht selbst das reagenz herstellen.

Rio 180 Bilder und Vorstellung folgen



Re: Bin wieder hier...war nie wirklich weg Gepostet von 4sindgenug, 08.12.16, 22:41 Da würde ich jetzt vorsichtig sein.



Wenn Algen entstehen sollte man nicht blind irgendwas machen, sondern erstmal prüfen was es für Algen sind und wo sie herkommen.

Dann gezielt vorgehen.

Algenwuchs kommt meist daher, dass irgendwelche der Hauptnährstoffe entweder zu viel oder zu wenig vorhanden sind.

Gerade bei neu eingelaufenen Becken ohne Besatz ist es oft Mangel an Nitrat und/oder Phosphat.

_________________

Nicht jeder der aus dem Rahmen fällt war auch vorher im Bilde.





Schaut euch doch mal meine Aquarien Einsvonvier [link]

und Zweivonnurnochdrei [link] an Zuletzt geändert von 4sindgenug (08.12.16, 22:42)

Re: Bin wieder hier...war nie wirklich weg Gepostet von WasserFlo, 08.12.16, 22:57 Hi,

Naja Pflanzen waren eigentlich immer mein Steckenpferd, ich würde das jetzt so interpretieren das den Pflanzen was fehlt. Angesichts des Bodens, der sehr viele Nährstoffen bereitstellt, ist mein Verdacht das CO 2 fehlt da ja keine Fische drin sind. Die Pflanzen wachsen sehr gut, die Algen allerdings auch ich werde mal das bio CO 2 probieren, hat da jemand Erfahrung wieviele blasen pro Minute ich anstreben sollte?

Rio 180 Bilder und Vorstellung folgen



Re: Bin wieder hier...war nie wirklich weg Gepostet von -lauer-, gestern, 22:54 hallo flo



ich bin auch wieder zurück

willst dir die bio co selber bauen ?

is glaub schwer zu kontrolieren mit den blasen .kannst ja nit so einfach drosseln wie mit der druckflasche aus metall. ich hatte ne paffrathschale in meinem becken und kam gut klar damit. muss mal suchen da gabs glaub ne tabelle was die größe von der schale angeht. ich hab nun ein 60l becken mit 2 welsen und nem flösselaal den ich kurzfristig aufnahm weil das becken von nem kumpel geplatzt ist >< seid dem umzug nur probleme mim wasser und algen ich könnt kotzen



mfg lauer

mfg christoph

325l Südamerika

[link]



garnelen becken

[link]

Re: Bin wieder hier...war nie wirklich weg Gepostet von 4sindgenug, heute, 22:05 Hi Chris,



Totgeglaubte leben scheinbar doch länger

Hoffentlich gilt das auch für den Fortbestand von A4y



Welcome back.

Nicht jeder der aus dem Rahmen fällt war auch vorher im Bilde.





Schaut euch doch mal meine Aquarien Einsvonvier [link]

und Zweivonnurnochdrei [link] an

Re: Bin wieder hier...war nie wirklich weg Gepostet von WasserFlo, heute, 22:22 Hi,

ne selber bauen nicht, ich hab die Dennerle bio 120 im Auge, dürfte auch für 180l reichen wenn mal Besatz drin ist. Nur die Mischung möchte ich dann selbst machen, ist wohl recht easy und um einiges günstiger als kaufen.

Algen hab ich auch schon drin, die Pflanzen wachsen ganz gut. Wenn sich erstmal alles eingependelt hat wird die CO 2 Anlage angehängt.

_________________

Rio 180 Bilder und Vorstellung folgen



Re: Bin wieder hier...war nie wirklich weg Gepostet von 4sindgenug, heute, 22:48 Ich bezweifle fast, dass das so viel günstiger ist.

Wenn du natürlich die kleinen 1 L Flaschen oder ähnliches aus dem AQ-Handel kaufst ist das natürlich teuer, aber die größeren Flaschen (10 L) kriegst du für nen Appel und'n Ei im Getränkemarkt. Da sind dann 10 L x 200 bar = 2000 L CO 2 .

Das sind ne Menge Bläschen.

_________________

Nicht jeder der aus dem Rahmen fällt war auch vorher im Bilde.





Schaut euch doch mal meine Aquarien Einsvonvier [link]

und Zweivonnurnochdrei [link] an

