Bin wieder hier...war nie wirklich weg

Hi ihrs,

da bin ich wieder!

Nach einem Abstecher ins salzige brauchte ich nun doch wieder ein grünes Aquarium. Das Meerwasseraquarium ist weg, ein neues Rio 180 steht schon parat



Das Becken läuft seit Samstag und ist eingerichtet mit einigen Pflanzen und JBL Manado Boden. Ich denke mitte Dezember werden die ersten Fische einziehen, dazu hab ich doch glatt ne Frage



Geplant sind Neons, ein Pärchen Barsche und etwas Bodentruppe (kleine Panzerwelse wohl)



Die Frage: Sind 20-25 Neons zu viel? Hört sich für mich gut an aber ein 180er ist halt kein 400l Becken



greetz

Rio 180 Bilder und Vorstellung folgen



Schönen Abend WasserFlo,



seit etwa 3 Jahren halte ich in meinem 160-Liter-Becken u. a. etwa 20 bis 30 Neons. Dazu circa 4 Dornaugen, Schnecken und die roten Garnelen.



Vom Bestand her paßt es mir so und ist auch pflegeleicht.



Das mit den Barschen kann ich nicht sicher beurteilen, da bin ich kein Freund mehr davon. In frühreren Zeiten hatte das Grün im Auqarium gelitten und die Pflege ist etwas aufwendiger wegen der Wasserwerte.

Viele Grüße aus dem Allgäu

Mario

Mario



Mein Aquarium: [link]

Webcam: [link]

Hallo,

also ich habe ein 160l-Tank und hab da 25 blaue Neons drinnen. Ich finde die kommen bei solcher Menge erst zur Geltung.

Hoffe es hilft weiter.

Grüße

nAnTE _________________

Wie ich mir die artgerechte Aquaristik vorstelle:

[link]

