Porenbeton/ Ytong nicht nur unter sondern auch im Aquarium Gepostet von frechdachs0509, heute, 20:32 Hallo !!



Heute stelle ich mal frech eine Frage an die Runde : Hat wer Erfahrung mit Porenbeton / Ytong im Aquarium??



Bislang ist dieses Material wohl eher bekannt zum basteln eines Unterbaues für Aquarien.



Um Rückwände zu erstellen wird entweder auf teure und sauschwere echte Steine zurück gegriffen oder man kauft es überteuert als Fertig-Rückwand oder Deko.......manch einer stellt es auch selber mittels zurecht geschnittenem Styropor oder Styrodur her und beschichtet das Ganze entweder mit Beton oder Beton und Epoxy-Harzen.



Ok, ich habe nichts geistreiches in deutschsprachigen Foren gefunden,nur im Ami-Forum war am Rande erwähnt das ein Aquarianer in Belgrad sich Gestein draus gemacht und sich ein Meerwasserbecken eingerichtet hat.Mit Erfolg....die ersten Weichkorallen siedeln nun schon ohne Schaden zu nehmen.



Da ich wegen meines mittlerweile recht gross gewordenen Giraffenwelses doch etwas mehr Raum brauche habe ich beschlossen diverse schwere Brocken aus echten Felsen raus zu nehmen und mir aus Ytong welches ich dann mit Trasszement versiegele und aneinander befestigen möchte,dies soll dann an die Rückwand anlehnen,sogar eine grosse und diverse kleine Durchschwimm-Möglichkeiten bieten mehr Platz am Boden für meine riesige " Wühlmaus " schaffen.....und natürlich ist es wesentlich leichter und der Grosse kann nicht einzelne Stücke durchs becken schieben wie er es denn des öfteren getan hat.



Vielleicht bekomme ich ja Feedback von Euch.....ich habe jedenfalls Ytong in die Hütte geschleppt,habe ein paar Platten mit Hammer und Beitel und altem Messer bearbeitet,die ersten zwei dünnen Schichten Mörtel überall drauf verstrichen....und morgen gehts dann weiter mit diesem Projekt.

Werde dann ein paar Bildchen machen und dann alles wenns fertig ist als DIY-Bericht hier einstellen



Ich sehe Tom schon förmlich die Augen rollen.....



Bis bald....Euer Dachs!! _________________



Re: Porenbeton/ Ytong nicht nur unter sondern auch im Aquarium Gepostet von Nine, heute, 22:56 Klingt spannend. _________________

Kleb' mir meinen Mund

nicht mit B.u.b.b.l.G.u.m zu !*



» Mitglied im "Schnecken haben auch eine Berechtigung Club"



Nine

