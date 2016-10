Forum

Haie Pfad zum Thread: Forum-Übersicht » Fische » Thread #27094 Haie Gepostet von Kelpwald, 29.09.16, 14:09 Servus, hat vielleicht jemand von euch einen Fisch im Kopf der haiähnlich aussieht und in ein 120x50x50cm 240L Aquarium passt? Es ist sehr dicht bepflanzt und es sind 4 stachelaale drin. Wenn ja wäre jch euch sehr dankbar. Zuletzt geändert von Kelpwald (29.09.16, 16:23)

Re: Haie Gepostet von 4sindgenug, 29.09.16, 22:46 Fische im Kopf???

Das ist doch Tierquälerei, selbst wenn der Kopf hohl ist



Spass beiseite....



Alle Fische die im Handel als Minihaie Haiwelse oder Haibarben angeboten werden erreichen Größen, die man auf keinen Fall in Aquarien dieser Größenordnung halten kann.



Deshalb mach ich mir auch gar nicht erst Gedanken ob die sich ggf. mit den Stachelaalen vertragen würden.

Allerdings würde mich interesieren, welche Stachelaale du hast, da auch von denen ja einige Arten sehr groß werden, und oft auch untereinander aggressiv sind.



Gruß

Tom

Gruß

Tom

Nicht jeder der aus dem Rahmen fällt war auch vorher im Bilde.





Schaut euch doch mal meine Aquarien Einsvonvier [link]

und Zweivonnurnochdrei [link] an Zuletzt geändert von 4sindgenug (29.09.16, 22:51)

Re: Haie Gepostet von Kelpwald, 30.09.16, 12:19 Augenfleckstachelaale, die kleineren.

Naja haiwelse, haibarben, wenn ich ein sardellenbecken machen will sag ich dir bescheid haha

Ja was mir noch in den kopf kommen würde wäre der engelsantennenwels aber dir wird mir ja auch zu gross...

Was ich noch gefunden habe ist der orkawels, aber der ist nicht so leicht zu bekommen..

Und naja ich suche ja nicht mit fischen mit dem namen hai drinnen sondern fische die haie eventuell ähneln könnten.. Und wenn der fiscxh simbabwefliessenlegerfisch heisst^^ Zuletzt geändert von Kelpwald (30.09.16, 12:26)

Re: Haie Gepostet von 4sindgenug, 30.09.16, 21:37 Nee, is schon klar, dass es dir nicht auf den Namen ankommt,

aber die genannten haben ja nunmal den Namen weil sie gewisse Ähnlichkeiten haben.

Der Engelsantennenwels würde schon gerade noch so gehen von der Größe, aber für ich hat der keine Ähnlichkeit mit Haien. Denke ja auch du willst was haben was du viel schwimmen siehst. Weil am Boden hast ja schon die Aale. Da fallen eigentlich schon fast alle Welse raus aus der Ziehung.



Sardellen zu finden die sich im Süßwasser wohlfühlen ist eh schwer



Ich find Haie ja auch geil und wollte schonmal ein stillgelegtes Freibad kaufen um ein "Riffaquarium" draus zu machen.

Damals haben mich die benötigten 100 Tonnen Salz abgeschreckt.

Nicht jeder der aus dem Rahmen fällt war auch vorher im Bilde.





Schaut euch doch mal meine Aquarien Einsvonvier [link]

und Zweivonnurnochdrei [link] an Zuletzt geändert von 4sindgenug (30.09.16, 21:58)

Re: Haie Gepostet von Kelpwald, 30.09.16, 22:37 Haha ohje... 100tonnen sind ja schnell mal im supermarkt gekauft.

Ne ich kan auf die idee durch die kelpwälder des meeres... Naja ob er viel oder wenig schwimmt ist mir recht egal, gut sollte es ihnen gehen. Ich weiss ist nicht leicht aber es muss auch nicht wie ein klassischer hai aussehen. Tiefseehaie wie der schlafhai oder siebenkiemenhai sind langgezogen und nicht so bullig wie der klassische weisse hai, von daher ist hier schon spielraum. Aber wie gesagt, wollte nur mal fragen ob jemanden etwas haiartiges einfällt ^^

Re: Haie Gepostet von Aquarrio, gestern, 16:16 Brauchst du bestimmt etwas nur haiartiges? Kommt was anderes überhaupt nicht in Frage? _________________

Mit freundlichen Grüssen,

Aquarrio

Re: Haie Gepostet von 4sindgenug, gestern, 18:28 Was hältst du von Killifischen?



Streifenhechtling zum Beispiel, Kap Lopez oder diverse Prachtkärpflinge.....



Sehen halt eher dem Hecht als dem Hai ähnlich, passen aber in dein Aquarium und sind auch tagaktiv.

Nicht jeder der aus dem Rahmen fällt war auch vorher im Bilde.





Schaut euch doch mal meine Aquarien Einsvonvier [link]

und Zweivonnurnochdrei [link] an

Re: Haie Gepostet von Kelpwald, gestern, 19:04 Naja es wäre halt nett zum Ansehen gewesen, also wollte ich mich nur mal erkundigen.

Danke, werde sie mir mal ansehen.

Re: Haie Gepostet von Kelpwald, gestern, 19:05 Killifische sehe ich gerade gehen mit der Härte die ich habe nicht konform..

Re: Haie Gepostet von 4sindgenug, gestern, 21:04 Ok, also hartes Wasser.



Da fällt mir dann zum Beispiel ein Rotschwanzgarra ein.

[link]

[link] _________________

Nicht jeder der aus dem Rahmen fällt war auch vorher im Bilde.





Schaut euch doch mal meine Aquarien Einsvonvier [link]

und Zweivonnurnochdrei [link] an

Re: Haie Gepostet von Kelpwald, gestern, 22:41 Haha lustig genau den habe ich heute im Geschäft gesehen und habe mir edacht dass der ziemlich geeignet dafür wäre, nir stand nirgends ein name noch eine grösse des fisches...

Na dann konnte ich dir ja am Ende doch noch ein Bisschen helfen.

Nicht jeder der aus dem Rahmen fällt war auch vorher im Bilde.





Schaut euch doch mal meine Aquarien Einsvonvier [link]

und Zweivonnurnochdrei [link] an

