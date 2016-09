Forum

Haie Pfad zum Thread: Forum-Übersicht » Fische » Thread #27094 Haie Gepostet von Kelpwald, gestern, 14:09 Servus, hat vielleicht jemand von euch einen Fisch im Kopf der haiähnlich aussieht und in ein 120x50x50cm 240L Aquarium passt? Es ist sehr dicht bepflanzt und es sind 4 stachelaale drin. Wenn ja wäre jch euch sehr dankbar. Zuletzt geändert von Kelpwald (gestern, 16:23)

Re: Haie Gepostet von 4sindgenug, gestern, 22:46 Fische im Kopf???

Das ist doch Tierquälerei, selbst wenn der Kopf hohl ist



Spass beiseite....



Alle Fische die im Handel als Minihaie Haiwelse oder Haibarben angeboten werden erreichen Größen, die man auf keinen Fall in Aquarien dieser Größenordnung halten kann.



Deshalb mach ich mir auch gar nicht erst Gedanken ob die sich ggf. mit den Stachelaalen vertragen würden.

Allerdings würde mich interesieren, welche Stachelaale du hast, da auch von denen ja einige Arten sehr groß werden, und oft auch untereinander aggressiv sind.



Gruß

Tom



Nicht jeder der aus dem Rahmen fällt war auch vorher im Bilde.





Schaut euch doch mal meine Aquarien Einsvonvier

und Zweivonnurnochdrei an Zuletzt geändert von 4sindgenug (gestern, 22:51)

Re: Haie Gepostet von Kelpwald, heute, 12:19 Augenfleckstachelaale, die kleineren.

Naja haiwelse, haibarben, wenn ich ein sardellenbecken machen will sag ich dir bescheid haha

Ja was mir noch in den kopf kommen würde wäre der engelsantennenwels aber dir wird mir ja auch zu gross...

Was ich noch gefunden habe ist der orkawels, aber der ist nicht so leicht zu bekommen..

Und naja ich suche ja nicht mit fischen mit dem namen hai drinnen sondern fische die haie eventuell ähneln könnten.. Und wenn der fiscxh simbabwefliessenlegerfisch heisst^^ Zuletzt geändert von Kelpwald (heute, 12:26)

Kelpwald

