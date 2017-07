Forum

Heutige Beiträge

Aktuelle Themen

Suche





Fischtuberkulose oder Schwarzfelkenkrankheit? Pfad zum Thread: Forum-Übersicht » Krankheiten » Thread #27169 Fischtuberkulose oder Schwarzfleckenkrankheit? Gepostet von Skold, heute, 17:36 Hallo liebe Community,



ich bin neu hier, da ich Erstens mich sehr für Aquarien und Fische interessiere und Zweitens schon seit vielen Jahren verschiedene Aquarien betreibe.



Seit einiger Zeit habe ich in einem meiner Becken Trauermantelsalmler mit schwarzen Flecken, bzw. es sieht aus wie ein Geschwür, an Maul und bei einem anderen Fisch an den Flossen.



Ich habe eineige Threads gelesen und nach Bilder gesucht, konnte aber kein konkretes Bild zuordnen.



Die Fische verhalten sich normal, fressen, verstecken sich nicht und atmen normal. Ich hatte bereits mehrere Trauermantelsalmler mit diesem Symtom. Die Tiere sterben eher als ihre Kollegen. Jedoch dauert der Prozess vom ersten Symtom bis zum Tod Monate.



Da ich einige neue Salmler gekauft hatte und zwei davon nach einiger Zeit ähliche Symtome haben, will ich herausfinden an was die Tiere leiden und es beheben, bzw. schauen, dass nicht noch mehr daran erkranken.



Ich habe Raubschnecken im Becken. Ich vermutete Fischtubakulose, oder die Schwarzfleckenkrankheit, jedoch der Fischtubakulose wirken entgegen, dass die Tiere recht alt werden, trotz Symtome.



Kennt jemand Fälle oder kann mit meiner groben beschreibung was anfangen.



ps. Wenn ich herausgefunden habe wie ich hier ein Bild einfüge kommt auch eins. Zuletzt geändert von Skold (heute, 17:41)

Re: Fischtuberkulose oder Schwarzfelkenkrankheit? Gepostet von Johannes.Busch, heute, 19:45 Hallo Skold,



willkommen und hallo.



Skold schrieb am 31.07.17, 17:36:

(...)

Ich habe Raubschnecken im Becken. Ich vermutete Fischtubakulose, oder die Schwarzfleckenkrankheit, jedoch der Fischtubakulose wirken entgegen, dass die Tiere recht alt werden, trotz Symtome.



Kennt jemand Fälle oder kann mit meiner groben beschreibung was anfangen.





Vielleicht hilft dir diese Seite weiter: [link]





Wenn ich herausgefunden habe wie ich hier ein Bild einfüge kommt auch eins.



Na, wenn's weiter nix ist



Die Mimik ist: [#img]#http:#//#link.#dom[/img#]



Die Lattenkreuze mußt dir wegdenken, die sind nur dazu da, den Editor zu foulen...



Gruß

Johannes



_________________

If you are trapped in the dream of the other, you're fucked. (Gilles Deleuze)



160L: [link] -- Last Update: 2015-05-13

180L: [link]



<NEU> Meine erste offene Bildergalerie: [link]

Zuletzt geändert von Johannes.Busch (heute, 19:46)

Navigation Forum Übersicht » Krankheiten » Fischtuberkulose oder Schwarzfelkenkrankheit?

31.07.17 | 20:06 Uhr Community-Status » nicht eingelogged

» Login

» Anmelden Wer ist online? Gäste: 27. Im Chat: niemand

aqua4you.de bei: