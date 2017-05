Forum

Möbel Höhenversteller für Aquarium Unterschrank Pfad zum Thread: Forum-Übersicht » Sonstiges » Thread #27151 Möbel Höhenversteller für Aquarium Unterschrank Gepostet von FischX, 16.05.17, 21:07 Ich stell demnächst auf ein 200 Liter Aquarium um, eingerichtet kann das schon mal an die 250 kg wiegen. Hab mir da für einen Aquarium Unterschrank besorgt muss diesen aber auf Füße stellen.

Da der Boden nicht ganz gerade ist dachte ich an diese Höhenversteller.



[link]



Belastbar mit 50 kg.Wenn ich nun da von 8 unter den Schrank schraube wird jeder mit 31,25 kg belastet oder? Zuletzt geändert von FischX (16.05.17, 21:08)

Re: Möbel Höhenversteller für Aquarium Unterschrank Gepostet von Kurill, 17.05.17, 12:44 Sollte eigentlich gehen, nach oben hin ist ja noch etwas luft... interessanter wäre zu wissen was du für einen boden hast, dass er so wellig ist???



Und ob die Schrankunterplatte dies auch verkraftet... _________________

Lerne Schwimmen, anstatt auf die Ebbe zu warten. Zuletzt geändert von Kurill (17.05.17, 12:52)

Re: Möbel Höhenversteller für Aquarium Unterschrank Gepostet von FischX, 17.05.17, 15:31 Parkettboden er fällt nach hinten zur Wand und nach rechts 5 mm ab.

Boden Aufbau ist so,14 cm Beton,

Folie,Styropor,OSB Platte,Parkett.

Der Unterschrank ist extra für Aquarien.

Die Höhenversteller würde ich immer da anbringen wo die Horizontalen Platten sind die auch das Gewicht aufnehmen und an den Außen Seiten.

vorne 4 Stück,hinten 4 Stück,mitte 2 Stück.





Das ist der Unterschrank.





Zuletzt geändert von FischX (17.05.17, 15:40)

Re: Möbel Höhenversteller für Aquarium Unterschrank Gepostet von 4sindgenug, 17.05.17, 20:38 Du meinst wahrscheinlich, dass du die Versteller unter die senkrechten Platten schrauben willst, dann wird zumindest statisch ein Schuh draus.

Ich frage mich nur, wie man einen solchen Bodenaufbau so krumm hinbekommt?

Du solltest auf jeden Fall prüfen, ob der Boden eventuell auch bei Belastung unterschiedlich nachgibt.

Wenn das der Fall ist, hast du ein Problem, weil du nachher nicht mehr an die hinteren Füße drankommst um nachzujustieren.



Gruß

Tom

Schaut euch doch mal meine Aquarien Einsvonvier

und Zweivonnurnochdrei

Re: Möbel Höhenversteller für Aquarium Unterschrank Gepostet von FischX, 17.05.17, 20:48 Weis nicht warum das so ist.Das Haus ist Baujahr 1973 am Bodenaufbau hab ich nichts gemacht.Parkett wurde nur abgeschliffen und neu eingelassen.

An der stelle steht ja jetzt schon ein Aquarium mit 96 Liter da hat bis jetzt nichts nachgegeben.

Werde den Schrank nicht ganz an die Wand stellen so das ich zum nachstellen noch dran komme.

Erst mal halb befüllen und dann leg ich noch mal die Wasserwage drauf.



Re: Möbel Höhenversteller für Aquarium Unterschrank Gepostet von 4sindgenug, 17.05.17, 22:41 Ist ne gute Idee, das so zu machen.

Was mich noch wundert....ist auf dem Betonboden kein Estrich? Das wäre sehr ungewöhnlich ändert aber an deinem Problem erstmal nichts.

Übrigens denke ich, dass du aus oben schon erwähnten Gründen nur 6 Füße da drunter kriegst.

Vorne und hinten an den äußeren Ecken kannst du keine Last übertragen, und wenn du in der Mitte noch welche verbaust, kommst du da zum Einstellen nicht mehr dran.

Damit kommst du dann aber schon sehr dicht an die Maximallast der Stellfüße dran. Ein 200 Liter AQ

mit Kies, Steinen und Wasser ist schnell auch mal über 250kg, und der Schrank wiegt geschätzt auch noch was zwischen 15 und 20kg.

10kg wiegt ein ordentlicher Außenfilter gefüllt auch, und so ein Schrank wird ja auch nicht dazu genutzt dass er leer bleibt.

Vielleicht gibt es diese Füße noch eine Nummer kräftiger.

