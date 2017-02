Forum

Ab wann darf man Baby-PPPBB verkaufen? Pfad zum Thread: Forum-Übersicht » Halter/Züchterlisten » Thread #27130 Ab wann darf man Baby-PPPBB verkaufen? Gepostet von SnappyUnicorn3002, 21.02.17, 10:28 Hallo, ich wollte fragen, ab welchem Alter oder welcher Größe man Purpurprachtbuntbarsch-Babys denn verkaufen darf?

Meine sind nun 2 Monate alt und fangen an, sich gegenseitig zu jagen...

Danke schonmal im Voraus!

Re: Ab wann darf man Baby-PPPBB verkaufen? Gepostet von 4sindgenug, 21.02.17, 21:42 Das Dürfen ist nicht das Thema.

Wüsste nicht dass das gesetzlich geregelt ist.

Können würde ich sagen, ab dem Moment wo sie nicht mehr von den Eltern bepflegt werden.

Aber die Frage ist, ab welcher Größe die jemand haben will.

Viele wollen erst dann kaufen wenn die Geschlechter erkennbar sind.

4sindgenug, ich sag es nur ungern, aber die Eltern sind beide Verstorben. Woran ist mir unbekannt.

Re: Ab wann darf man Baby-PPPBB verkaufen? Gepostet von 4sindgenug, 23.02.17, 21:21 Das ist nicht schön, aber ändert nichts an meiner Aussage.

Die werden nicht mehr bepflegt, also spricht nichts dagegen, wenn du wen findest, der sie haben will.

Aber bitte nur an Selbstabholer

Re: Ab wann darf man Baby-PPPBB verkaufen? Gepostet von SnappyUnicorn3002, 24.02.17, 13:23 An "Selbstabholer"? Was meinst du damit? Ich habe vor, an meinen Fischhändler zu verkaufen...



Re: Ab wann darf man Baby-PPPBB verkaufen? Gepostet von WasserFlo, 24.02.17, 14:55 SnappyUnicorn3002 schrieb am 24.02.17, 13:23:

An \"Selbstabholer\"? Was meinst du damit? Ich habe vor, an meinen Fischhändler zu verkaufen...







Hi,

damit ist gemeint das man Fische nicht versendet. Erstens darf man lebende Tiere nicht per normaler Post versenden und zweitens ist Winter

Wenn du die zu deinem Händler bringst ist das ja ok.

Rio 180 Bilder und Vorstellung folgen



Re: Ab wann darf man Baby-PPPBB verkaufen? Gepostet von SnappyUnicorn3002, 26.02.17, 09:01 Ja Wasserflo, ich habe vor, sie einzufangen und persönlich zum Händler zu bringen.



Re: Ab wann darf man Baby-PPPBB verkaufen? Gepostet von 4sindgenug, 26.02.17, 19:59 Pack sie gut ein, damit das Wasser unterwegs nicht so auskühlt.

Außerdem solltest du vorher mit deinem Händler klären ob der die überhaupt nimmt, das machen die meisten nämlich nicht.

Wenn ja, wird der dir auch sagen welche Mindestgröße die haben sollten, damit er die auch verkaufen kann.

Re: Ab wann darf man Baby-PPPBB verkaufen? Gepostet von SnappyUnicorn3002, gestern, 21:14 Ja, werde sie gut einpacken

Mein händler hat schon zugesagt, er wollte die größe wissen und hat gesagt das hat eh noch zeit, aber danke!

Re: Ab wann darf man Baby-PPPBB verkaufen? Gepostet von 4sindgenug, heute, 00:02 Ja, ich dachte mir schon, dass der keine Winzis haben will.

In der ersten Lebensphase sind die natürlichen Verluste noch recht hoch.

Ein Händler kauft die erst wenn sie eine Größe erreicht haben wo er sie gut verkaufen kann und die Überlebenschance groß ist. Das ist selten der Fall bevor auch die Geschlechter unterscheidbar sind.

