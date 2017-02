Gepostet von SnappyUnicorn3002, heute, 10:28

Hallo, ich wollte fragen, ab welchem Alter oder welcher Größe man Purpurprachtbuntbarsch-Babys denn verkaufen darf?

Meine sind nun 2 Monate alt und fangen an, sich gegenseitig zu jagen...

Danke schonmal im Voraus!

_________________

Pray for the Dead Fishes but take care of the Living ones.