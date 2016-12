Aquariumvorstellung löschen !

Gepostet von sofapirat, 25.10.12, 09:38

Guten Morgen,



mein Asienbecken in der Form existiert nicht mehr - sondern ist bald ein fertig ausgewachsenes Aufzuchtbecken ...



Jetzt die Frage:



Wenn das jetzt gelöscht wird, bleibt das dann noch als AQ-Beispiel erhalten (wenn es auch nicht mehr mir zueordet wird?) oder wie verhält sich das?

Wäre nämlich schon etwas schade.



Oder ist es besser, die Vorstellung nicht zu löschen und nur das Neue hinzuzufügen. Aber dann sieht man halt in meinem Profil ein AQ, was ich eig. gar nicht mehr habe.





Gruß sofapirat





P.s.:

das mit der edit-Funktion, dass man sieht wann das wie oft geändert wurde finde ich nicht so der Renner.

Ich lese meine postst immer nochmal durch und finde dann noch Schreibfehler, wo mein Kopf mal wieder schneller war, als meine Finger ...

