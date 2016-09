Forum

Fotos und Selbstbeschreibung von Mitgliedern Pfad zum Thread: Forum-Übersicht » Off-Topic » Thread #5353 Re: Fotos und Selbstbeschreibung von Mitgliedern Gepostet von Kirkcy, 24.08.10, 09:14

Re: Fotos und Selbstbeschreibung von Mitgliedern Gepostet von DarkHomie, 22.08.11, 10:15 Hi



Also ich bin der Andy(Andreas) wohne in Hoyerswerda werde bald 31 Jahre alt. Musste ne zeitlang mein Hobby Aufgeben Gesundheitliche Probleme gehabt. Jetzt wo ich wieder Aufwährst geht. Hab ich mitlerweile ein Malawi Becken 350L und es steht noch ein Projekt für ein Pflanzenbecken in Maße: 80x30x85 ´Dazu sollen dann Garnelen und Krebse behausen Achja ich habe noch zwei Hausmitzen die mein Tag bereichern.



Hier ein Bild von meiner wenigkeit:



[link]



EDIT Mod Conny 13: Bild sichtbar gemacht.

Re: Fotos und Selbstbeschreibung von Mitgliedern Gepostet von Veronika, 22.08.11, 11:44 hallo Andy

herzlich willkommen bei Aq4Y, leider kann man dein Bild nicht öffnen.

LG Veronika aus Hamburg

Ein Aquarianer der züchtet,hat immer ein Becken zu wenig.

Tschüüüsss





Ich züchte/vermehre: diverse Grundeln ,Korallenplatys, Papageienplatys, Endlerguppys,Wildguppys und andere Lebendgebärende Arten,Welse Oryzia,Pseudomugilarten, div.Schnecken u red-fire und einige andere Garnelen, auch Ringelhandgarnelen



nehme gerne eure überzähligen Schnecken

Re: Fotos und Selbstbeschreibung von Mitgliedern Gepostet von Conny 13, 22.08.11, 11:59 Veronika schrieb am 22.08.11, 11:44:

hallo Andy

herzlich willkommen bei Aq4Y, leider kann man dein Bild nicht öffnen.

LG Veronika aus Hamburg



Hi Veronika,



ich habs mal ein wenig verändert, jetzt geht der Link. _________________

LG Conny







Gesellschafts-Aqua: [link] Garnelen Red Crystal: [link] Südamerika Artenaqua L46: [link] L-Wels-Aufzucht-Teeny-Aqua: [link]



Re: Fotos und Selbstbeschreibung von Mitgliedern Gepostet von Hasengaby, 29.12.11, 18:20 Hallo,



ich bin fast 48 Jahre alt, lebe in Berlin-Johannisthal und bin seit knapp einem Jahr Aquarianer. Angefangen habe ich mit einem 19l-Becken und ungewollten Blasenschnecken. Dann kaufte ich mir 3 Anentome Helenas und die hübschen Blasenschnecken waren natürlich alle weg.



Später kaufte ich mir preisgünstig ein 54l-Becken. Das Einfahren habe ich auf drei Monate ausgeweitet. Dann kamen die ersten 6 Sakura-Garnelen aus einem Zoofachmarkt. Leider starben innerhalb kürzester Zeit bis auf 2 alle Garnelen. Ich nehme an, dass sie bereits in der Zoohandlung krank waren oder dem Stress zum Opfer fielen.



Ich habe dann 10 Red Fire-Garnelen bei einem Züchter gekauft, weil mir die Transparenz gegenüber den Sakura besser gefiel. Als ich neue Pflanzenn bekam und sie leider nur einen Tag gewässert hatte, starben bis auf die beiden Sakuras alle Garnelen an den Vergiftungen von Pestiziden.



Ein dritter Versuch mit privat gekauften Red Fire glückte mir endlich. Mittlerweile besitze ich unendlich viele Babys.



Vom Aquarienfieber befallen legte ich mir ein 20l-Nano zu, in welchem ich ebenfalls von privat wunderschöne White Pearl-Garnelen eingesetzt habe. In diesem Becken wuseln auch etliche Blasenschnecken und sehr kleine TDS herum, die sich freudig weiter vermehren.



Ich selbst habe noch zwei liebe Kaninchen namens Britney (8 Jahre) und Tony (6,5 Jahre), die ich sehr lieb habe.



Ich selbst lese gern, verreise, pflege meine Freundschaften und beobachte natürlich auch meine Aqua-Bewohner.



Ich selbst habe zu meiner Familie (Eltern, jüngerer Bruder) ein sehr gutes Verhältnis und da sie in meiner Nähe wohnen, besucht mich mein Bruder des öfteren.



Meine Stärken: Fleißig, zuverlässig, pünktlich, ehrlich.



Meine Schwächen: Faulenzen, ich kann mich nicht kurz fassen wie Ihr diesem Beitrag entnehmen könnt'.

Liebe Grüße

von Gaby



[link]

Re: Fotos und Selbstbeschreibung von Mitgliedern Gepostet von lei, 24.01.12, 11:39 Hallo liebe Community,



jetzt bin ich schon ne weile hier aber komme erst jetzt dazu mich vorzustellen. Aber achtung, es wird schon ein wenig länger, will ja nix vergessen haben.



Ich heiße Isabel bin 29 Jahre alt und verheiratet, habe eine kleine Tochter welche mittlerweile 8 Monate alt ist.



Mit Aquarien habe ich als 10 Jährige angefangen, nachdem ich mit 9 Jahren unbedingt eins haben wollte bekam ich dann zu meinem 10. Geburtstag eins geschenkt. Oh wie ich mich gefreut habe Mein Vater kannte sich recht gut aus, da er in Brasilien (er ist halbbrasilianer) selbst einige gepflegt hatte, somit war er ein gute Begleiter an meiner Seite. Die ersten Fische waren ein Pärchen Zwergbuntbarsche, aber ich muss gestehen ich weiss nicht mehr welche. Was ich aber noch weiss, irgendwann waren meine Neonsalmler nicht mehr da und es wurde ein reines Artenbecken, die Zwergbuntbarsche haben sich auch fleissig vermehrt.

Mit 11 Jahren sind wir in die Vereinigten Staaten gezogen, da mein Vater zwar in Brasilien geboren aber in New York aufgewachsen ist und somit wieder in seine Heimat wollte. Ausserdem hat er dort Arbeit gefunden.



Musste dann mein Aquarium abgeben, sowie meine Meerschweinchen Oskar und Willi. In den U.S.A. hatte ich aber schnelle wieder einige Aquarien in dem ich aber vorwiegend Guppys und Mollys hielt.



Als ich dann fast 18 war zogen meine Mutter sowie meine Schwester und ich wieder zurück nach Deutschland und hier lebe ich nun seitdem wieder, habe aber seit meinem Aufenthalt dort einige Probleme mit der deutschen Groß u. Kleinschreibung, ich hoffe ihr überlest diese fehlerchen Hatte auch wieder etliche 60er Becken bis ich mich doch mal an ein größeres gewagt habe.



Vor 2 Jahren bin ich der Liebe wegen von Bayern nach Hessen gezogen und ich bereue es nicht! Auch wenn ich meine Familie oft vermisse. Mein Mann studiert Mathematik in Kassel und ich arbeite in der Altenpflege, momentan aber noch in Elternzeit.



So, ich freue mich nun hier zu sein. War schon mal in anderen Aquaristikforen unterwegs aber ich muss sagen hier ist der Ton um einiges freundlicher ist und man fühlt sich auch wohl!



Hier ein Bild. Leider habe ich kein besseres gefunden, aber ihr könnt mein Gesicht jetzt immerhin zur hälfte sehen.







Liebe Grüße,

Isabel

_________________

"Gefährlich ists den Leu zu wecken,

Verderblich ist des Tigers Zahn,

Jedoch der schrecklichste der Schrecken

Das ist der Mensch in seinem Wahn."

-F.Schiller / Auszug "Das Lied von der Glocke"

----------------------------------------

Jetzt dazugekommen: Garnelen-habitiat [link]

Der gefallene Ast in 30L. Wie gefällt er euch?

[link]

160L Becken [link] Update 15.12.11

Re: Fotos und Selbstbeschreibung von Mitgliedern Gepostet von Reeper, 24.01.12, 17:14 Da kommt schonmal ne hübsche Frau hier ins Forum und dann ist sie auch noch verheiratet... irgendwas mache ich doch falsch



Lei danke für deine Vorstellung. Nen Süßen Zwerg hast du da.

MFG Rocco

________________________________________



Hier gibts mein aktuelles 30L Becken zu sehen [link] über Bewertung und Kommentare freue ich mich immer.

Re: Fotos und Selbstbeschreibung von Mitgliedern Gepostet von dahuf86, 07.03.12, 22:06 Hallo wollte mich mal als Neuling vorstellen.

Ich heiße Daniel und komme aus Velbert-Neviges und bin 25 Jahre alt.

Bin auch nicht ganz umsonst hier ich bin jetzt ein Besitzer von ein Nano Cube 30 L und mir wurde Eure Seite empfohlen und habe schon viele interessante Sachen gelesen und auch schon gute Hilfe bekommen im Chat kann wirklich nur sagen bis jetzt bin ich wirklich sehr zufrieden.

Re: Fotos und Selbstbeschreibung von Mitgliedern Gepostet von Spongebob, 09.03.12, 14:33 Vielleicht sollte ich mich auch mal hier vorstellen.

Mein name ist Nathalie, ich komme aus Hessen, bin 33jahre alt und arbeite seit 13 Jahren in einer Tierarztpraxis. Zu meinen Hobbys gehören meine 2 Hunde, mein Border Collie Mädchen "Fly" und mein Schäferhundmischlings Bub "Jumper". Rad fahren, lesen und Wandern.

Tzja und seit anfang des Jahren kommt noch mein Aquarium dazu. Hat mich schon immer Fasziniert, wir hatten mal eins, aber da war ich so ca. 3-4 Jahre alt. Keine Ahnung wie groß das war, als Kind fand ich es riesig. Meine Mutter konnte es aber tragen, vondaher denk ich mal sowas zwichen 10-20liter ? Mit 2-3 gold-gelben Fischen drin ( nicht hauen, werden wohl Goldfische gewesen sein) weil die hatten keine Heizung drin oder so. Aber wir hatten sie laaaaaange. Bis meine Mutter wieder vollzeit Arbeiten musste und ihr es zuviel wurde. Da haben meine Eltern es abgegeben.

Seitdem ist es immer wieder mein wunsch gewesen wieder eins zuhaben.

Anstoß war mein Mann, der nicht immer hören wollte: Oooooh soeins will ich auch mal haben. Er schenkte mir es zu Weihnachten. Und seitdem bin ich infiziert



Re: Fotos und Selbstbeschreibung von Mitgliedern Gepostet von fisch-rocker, 08.09.12, 22:21 Also ich bin jetzt zwar schon ich glaube seit einem jahr bei aqua4you aber ich hab noch nie ein bild von mir gezeigt, heute wollte ich es mal machen

Ich hoffe ihr bekommt keinen schock wenn ihr mich seht, also schaut euch das bild lieber nicht an

Es soll ein spaß bild sein, also nicht denken das ich es huebsch finde

Ich bin die auf der .... Seite.

[link]

Mein neues Garnelenbecken [link]



Lg

Lina

Re: Fotos und Selbstbeschreibung von Mitgliedern Gepostet von Veronika, 09.09.12, 09:18 hallo Lina,



nicht nur Du, auch deine Freundin sind echt schöne Mädels, da braucht man doch keine Furcht haben, man könnte jemanden erschrecken, eher dass man jemanden durch Schönheit blendet.



Weiterhin viel Spass hier.



LG Veronika

Ein Aquarianer der züchtet,hat immer ein Becken zu wenig.

Tschüüüsss





Ich züchte/vermehre: diverse Grundeln ,Korallenplatys, Papageienplatys, Endlerguppys,Wildguppys und andere Lebendgebärende Arten,Welse Oryzia,Pseudomugilarten, div.Schnecken u red-fire und einige andere Garnelen, auch Ringelhandgarnelen



nehme gerne eure überzähligen Schnecken

Re: Fotos und Selbstbeschreibung von Mitgliedern Gepostet von Aquarrio, 12.08.16, 10:19 Hallo zusammen,

ich hab nach Vorstellungsthread gesucht - und leider nicht gefunden (

Ich bin Aquarrio und komme aus Frankfurt.

Ich hab ein Aquarium zu Hause. Würde mich auf Erfahrungsaustausch sehr freuen.

Mit freundlichen Grüssen,

Aquarrio

Re: Fotos und Selbstbeschreibung von Mitgliedern Gepostet von Elle, heute, 22:25 Huhu, ich bin auch neu - hier kannst du dich vorstellen: [link]

Gehe zu Seite: << < ... 58 59 60



