Gepostet von Johannes.Busch, heute, 12:53

Moin zusammen,



mehr durch Zufall fand ich beim Stöbern eine Seite, die sich an Kids richtet. Das ist gut zu lesen und besonders interessant für Eltern und Lehrer*innen:

[link]



Gruß

Johannes





_________________

If you are trapped in the dream of the other, you're fucked. (Gilles Deleuze)



160L: [link] -- Last Update: 2015-05-13

180L: [link]



<NEU> Meine erste offene Bildergalerie: [link]