Guppy schwimmt an der Oberfläche, aber nur einer ! Pfad zum Thread: Forum-Übersicht » Fische » Thread #27134 Guppy schwimmt an der Oberfläche, aber nur einer ! Gepostet von marcel2798, gestern, 19:05 Hallo, ich habe seit gestern in meinem Aquarium Guppys. Alle schwimmen ganz normal im Wasser, in allen Wasserschichten. einer jedoch ist sehr oft an der Oberfläche, um nach Luft zu schnappen, aber warum nur ausgerechnet der eine ?



Re: Guppy schwimmt an der Oberfläche, aber nur einer ! Gepostet von Diddifisch, gestern, 23:47 Hallo,

ich vermute mal, dass er noch nicht mit dem Stress des Transportes und dem Umsetzen zurecht gekommen ist, Ich hatte das leider auch und meiner ist einen Tag später gestorben.

Ich drücke mal die Daumen, dass es deinem besser ergeht.

Dietmar _________________

Re: Guppy schwimmt an der Oberfläche, aber nur einer ! Gepostet von 4sindgenug, gestern, 23:48 Hallo Marcel,



willkommen hier im Forum.

Die Antwort ist relativ einfach:

Der Transport und das Umsetzen in ein neues Aquarium ist für die Tiere immer ein gewaltiger Stress.

Der Eine oder Andere Fisch ist nicht ganz so wiederstandsfähig wie die anderen, und den erwischt es dann.

Seit wann hast du das Aquarium?

Ganz neu, oder läuft es schon länger mit anderen Fischen?



Re: Guppy schwimmt an der Oberfläche, aber nur einer ! Gepostet von SnappyUnicorn3002, heute, 19:20 Hallo zusammen,

Das mit dem Transport-stress stimmt schon, aber es kann auch an einer Krankheit liegen,

Zum Beispiel Kiemenwürmer.

Das ist nicht grade aufmunternd aber ich denke dass es warscheinlich ist das er stirbt/ oder ist er schon gestorben?

Gib uns mal aktuelle auskunft!

Alles gute!

