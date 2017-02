Was ist mit meinem Kampffisch los?

Gepostet von SnappyUnicorn3002, heute, 15:42

Also für mich klingt das ganz klar:

Das Männchen bedrängt das Weibchen , das aber noch nicht reif genug ist, deswegen verscheucht sie das Männchen

Isolier das Männchen, es muss sich erholen können! Wenn du denkst, das Weibchen ist nicht mehr aggressiv, dann setz das Männchen wieder dazu

Pray for the Dead Fishes but take care of the Living ones.