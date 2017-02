Was ist mit meinem Kampffisch los?

Gepostet von Mona, 11.05.05, 09:59

Danke für den Tip, aber ich bin mir doch schon sicher, das es ein Weibchen ist, denn es hat diesen weißen Punkt zwischen den Flossen und mein anderes Weibchen läßt es ja in Ruhe. Es hat auch erst nach 3 Wochen mit diesem Blödsinn angefangen. Und Barben hab ich gar keine in meinem AQ. Die einzigen, die gaaaanz selten bei mir mal unfreundlich sind, sind meine Black Mollys.







@ Betta: Du meinstest doch, es könnte evtl. auch Flossenfäule sein, und ich meinte erst nein. Ich hab mir meinen Kampfi noch mal ganz genau angesehen, und mußte mit Erschrecken festtellen, das er doch leichte graue Ränder hat. Das konnte ich bei seinen hellblauen Flossen nur erst so schlecht sehen. Was kann ich da machen? Ich hab mal was von "Meersalzbädern" für Kampfis gehört! Wie funktioniert das? Und was hat das mit dem Seemandelbaumblatt auf sich?



Vielen Dank schon mal im Voraus.



Liebe Grüße



Mona