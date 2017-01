Forum

Besatz für 360 Liter Becken

Gepostet von hote06, 28.12.16, 01:08

Moin zusammen,



Ich habe da mal ne Frage zu meinem Besatz und zu einer möglichen Aufstockung.



Derzeit Pflege ich in meinem 360l Becken folgende Fische:



1Paar Pterophyllum cf. scalare "Rio Negro" F1 (Rotrückenskalar)

14 Hemigrammus ulreyi wild (Flaggensalmler)

13 Corydoras sterbai NZ (Orangeflossenpanzerwels)



Meine aktuellen Wasserwerte sind folgende:



Temperatur 26-27 Grad

KH 5

GH 8

PH 7

Nitrit 0,025

Nitrat 1



Jetzt zu meiner Frage, ich möchte mir noch einige L Welse mit ins Becken setzen. Ist es denkbar eine kleine Gruppe von ca. 4 L46 mit in diesem Becken zu halten?



Währe sehr schön einiges von euch an Infos zu bekommen.



Vielen Dank



Hote



Re: Besatz für 360 Liter Becken

Gepostet von Eri, heute, 18:12

Hallo!



Nach intensivem Studium der l-welse.com [link] scheinen mir drei Punkte wichtig zu sein:

1.) Temperatur 28-32°C

2.) Wasser muss sauerstoffreich sein (natürliche Vorkommen immer in Stromschnellen)

3.) Diese Welse dürfen nicht mehr eingeführt werden, soll heißen, du musst dir eine gute Nachzucht-Quelle auftun.

Natürlich musst du die Beckeneinrichtung für die Welse optimieren, und ebenso klar ist, daß Nachzuchten keine Überlebenschance in diesem Becken haben werden.



Gruß

Eri

Eri



Aquarien: Überhängendes Ufer

Minidschungel

Minidschungel [link]



Habe immer Pflanzen abzugeben, einfach nachfragen!

