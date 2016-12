Besatz für 360 Liter Becken

Gepostet von hote06, heute, 01:08

Moin zusammen,



Ich habe da mal ne Frage zu meinem Besatz und zu einer möglichen Aufstockung.



Derzeit Pflege ich in meinem 360l Becken folgende Fische:



1Paar Pterophyllum cf. scalare "Rio Negro" F1 (Rotrückenskalar)

14 Hemigrammus ulreyi wild (Flaggensalmler)

13 Corydoras sterbai NZ (Orangeflossenpanzerwels)



Meine aktuellen Wasserwerte sind folgende:



Temperatur 26-27 Grad

KH 5

GH 8

PH 7

Nitrit 0,025

Nitrat 1



Jetzt zu meiner Frage, ich möchte mir noch einige L Welse mit ins Becken setzen. Ist es denkbar eine kleine Gruppe von ca. 4 L46 mit in diesem Becken zu halten?



Währe sehr schön einiges von euch an Infos zu bekommen.



Vielen Dank



Hote