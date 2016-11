Forum

Molly braucht eure hilfe :/ Pfad zum Thread: Forum-Übersicht » Fische » Thread #27108 Molly braucht eure hilfe :/ Gepostet von Crater24, heute, 18:25 Hey Leute, hab ein paar Mollys die auch fleißig für Nachwuchs sorgen, einer davon hat seit längeren nun schon einen sehr dicken Bauch. Ich dachte hey der wird wahrscheinlich wieder schwanger sein. Jedoch schwimmt er nun senkrecht wenn er sich nicht bewegt. Er ist noch sehr aktiv und schwimmt fleißig mit den anderen mit. Was mir noch aufgefallen ist da er schwarz ist, ist das er eine weiße kugelrunde kleine Blase am After hat, die den After komplett umhüllt. Was hat das zu bedeuten und wie kann ich ihn helfen?

Meine Wasserwerte sind ok, und auch vor 4 Tagen hab ich das Wasser zu 80% gewechselt

Re: Molly braucht eure hilfe :/ Gepostet von Crater24, heute, 18:26 es tut mir schrecklich leid o.o irgendwie hat es den post ein paar mal gemacht

Es könnte sein das er wirklich trächtig ist aber eine Verhärtung am Hinterleib hat und die Kleinen nicht raus kommen können. Das kommt garnicht so selten in der Natur vor, ein Nachbar von mir hat auch mal einen Fisch nach dem er Ihm gestorben ist seziert und der war auch voll mit kleinen Fischen.

Bitte mein neues und frisch eingerichtetes Aquarium mal bewerten

......vielen Dank schon mal,Tips kannst du auch da lassen .....falls du welche hast!

Re: Molly braucht eure hilfe :/ Gepostet von 4sindgenug, heute, 22:26 Hallo Crater,



was du da beschreibst deutet darauf hin, dass der Molly den Kot nicht mehr absetzen kann.

Als Ursache kommen mehrere Dinge in Frage.

Es kann sein, dass er etwas unverdauliches gefressen hat was nun den Darm verschließt und am After ausstülpt. Es kann aber auch sein, dass er Darmparasiten hat. Aber auch eine Schwangerschaft kann so ein Symptom hervorrufen, wenn die Jungen nicht raus können. In allen Fällen drückt der Bauchinhalt auf die Schwimmblase. Dadurch hat er im hinteren bereich des Körpers keinen Auftrieb mehr und er steht Kopf zu obers.

Als erstes solltest du ihn in ein anderes Gefäß umsetzen, damit er keine anderen Fische infizieren kann, falls es was ansteckendes ist. Dann nochmal großzügigen Wasserwechsel.

Leider kann ich dir nicht aus eigener Erfahrung sagen wie du den Fisch erfolgreich behandeln kannst.



Beste Grüße

Tom

Nicht jeder der aus dem Rahmen fällt war auch vorher im Bilde.





Schaut euch doch mal meine Aquarien Einsvonvier [link]

und Zweivonnurnochdrei [link] an Zuletzt geändert von 4sindgenug (heute, 22:30)

