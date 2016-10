Automatisierter Wasserwechsel

Gepostet von celecece, heute, 19:34

Hey,



Nun ist es soweit und zusammen mit einer Freundin werde ich an meiner Schule ein Aquarium bauen. Und wir würden gerne den Wasserwechsel automatisieren und auch mit euch bereden, inwiefern das Sinn macht.



Da gäbe es natürlich mehrere Ansätze:

1. Tröpfchenweise Wasser dazulassen -> simple Steuerung, aber kein richtiger Wasserwechsel, da man sozusagen auf Verdunstung angewiesen ist

2. 1x am Tag/in der Woche Wasser ablassen und neues reinpumpen -> a) direkt im AQ oder b) in einem möglichen Außenfilter integrieren?



Abgesehen davon ist es eine gute Frage, wo man dieses Wasser dann 'herbekommt', denn es eine Woche (oder länger) in einem Behälter stehen zu haben ist wohl auch nicht die Idee des Jahres



Also her mit Meinungen und Ideen



Liebe Grüße

cele

_________________

“Die Größe einer Nation und ihre moralische Reife lassen sich daran bemessen, wie sie ihre Tiere behandeln.”

Mahatma Gandhi