Wasser zu weich oder zu hart? Gepostet von Aquarrio, heute, 16:25 Vertragen Fische besser zu weiches oder zu hartes Wasser?

Mit freundlichen Grüssen,

Aquarrio

Re: Wasser zu weich oder zu hart? Gepostet von 4sindgenug, heute, 18:35 Das ist genauso als ob du fragst ob für Wäsche 30°C oder 60°C zum Waschen besser ist.



Es kommt halt auf die Wäsche, oder in diesem Fall auf die Fische an. Für manche ist hartes, für manche weiches Wasser besser.

Re: Wasser zu weich oder zu hart? Gepostet von 4sindgenug, heute, 18:41 Wenn es dir dabei aber um die Entscheidung geht, welcher Fisch für dein vorhandenes Wasser geeignet ist, dann solltest du bei der Auswahl berücksichtigen, dass viele Fischarten bereits in Deutschland nachgezogen werden.

Diese Nachzuchten sind dann oft andere Wasserwerte gewohnt als in den natürlichen Habitaten vorzufinden sind.

Im Zweifelsfall immer den Züchter fragen, was leider meist nur bei Privatkäufen möglich ist.

