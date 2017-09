Gepostet von barschi, heute, 14:21

Meine drei N. venustus haben sich nun als Mädchen entpuppt. Ich würde gern ein Weibchen gegen ein Männchen tauschen. Ich wohne in Erfurt und würde eine Strecke innerhalb Thüringens in Kauf nehmen. Meine N. venustus Weibchen sind 7- 9 cm. Es reicht mir wenn bei dem Bock grade zu erkennen ist das es ein Männchen ist. Wachsen kann er noch bei mir im Becken. Info bitte per E.- Mail zschech@freenet.de

