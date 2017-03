Gepostet von Mama-im-Einsatz, 05.02.13, 18:29

Gruess Dich.



Wasserstoffperoxid zerfaellt im Wasser zu Sauerstoff. Es entstehen keine Probleme wenn Du den Stein nicht komplett sauber bekommst nach der Behandlung.

Ziehe dringend Handschuhe an. Eine 30%ige Lösung bleicht Dir die Haut...



Ich reichere damit in Problemsituationen mein Wasser mit Sauerstoff an.

s=k. log w = Entropie;





Zuletzt geändert von Mama-im-Einsatz (05.02.13, 22:23)