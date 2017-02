Forum

Skalar Zucht! Gepostet von nicolechris, 01.01.07, 16:31

das tun sie ja jezz schon... da die schlitze im kasten aber sehr eng sind hoffe ich halt mal das beste... ne andre lösung hab ich zur zeit nicht!

Der Netzkasten den ich hatte war noch enger glaub mir.

Da passt so ne Larve normal nicht durch. Die sind beim Durchsaugen schon kaputt gegangen. Vielleicht hast du Glück das bei deinem Kasten nur die Schlitze auf 2 Seiten sind. _________________

Re: Skalar Zucht! Gepostet von Flozze.M3, 01.01.07, 17:17 sind se auch und wenn ich das ding irgendwie ordentlich hindrehe siehz vielleicht etwas schwieriger für die eltern aus...

Ich drück dir die Daumen.

Re: Skalar Zucht! Gepostet von Flozze.M3, 02.01.07, 12:56 so ich werd jezz mal täglich meldung erstatten...

alle noch immer vollzählig vielleicht kappierens die alten jezz das da nur schwer was zu holen is...

kann ich eigentlich die jungs, die immer noch aufm blatt hängen vorsichtig abstreifen oder sie irgendwie vorsichtig vom blatt schütteln? _________________

Nein die gehen von ganz alleine vom Blatt runter wenn sie anfangen zu schwimmen.

Re: Skalar Zucht! Gepostet von Flozze.M3, 04.01.07, 17:52 macht nix, habs schon gemacht, sogar vorsichtiges abstreifen machen sie mit, alle noch am leben!

ab wann schwimmen sie denn ca.?

achja, was neues bezüglich der eltern: langsam aber sicher kommz mir so vor, als ob die den brutkasten verteidigen! schwimmt ein anderer fisch zu nah hin, wird der gleich verjagt... _________________

Das mit dem abstreifen war keine gute Idee. Du kannst sie leicht verletzen und außerdem schwimmen sie allein und lösen sich dann eh vom Blatt.

Das mit den Eltern kann gut sein wenn das so ist das sie die Jungen verteidigen. _________________

Re: Skalar Zucht! Gepostet von Flozze.M3, 06.01.07, 18:05 so neues von der front: inzwischen schwimmen die racker alle frei und es hat sich keiner verletzt beim abstreifen!

das war dringend nötig, du willst gar nicht wissen wie die verpilzten eier zum schluss ausgesehen haben...

jedenfalls sind die eltern jezz extrem aggressiv, die attackieren sogar die scheibe, wenn man aufs aq zuläuft...

trotzdem bleiben die jungs drin!



btw: das aufzuchtbecken scheint zu dünne schlitze für die jungs zu haben! _________________

Ich weiß wie es bei mir mit verpilzen ausgesehen hatte. Meine scheinen auch gerade am Innenfilter von Juwel laichen zu wollen

Re: Skalar Zucht! Gepostet von Flozze.M3, 07.01.07, 19:59 boing das wars... in solchen situationen könnt ich alles hinschmeissen...

entweder die eltern haben letzte nacht doch noch hunger bekommen (warum haben sies dann vorher bewacht???) oder ein anderer fisch is reingehüpft und hat sich bedient und is dann wieder rausgesprungen...

jedenfalls war das becken heute morgen leer...

also gibz bis auf weiteres näxte keine flozze-skalare... _________________

Hab ich mir gedacht. Das waren mit 90 %iger Sicherheit die Skalare.

Re: Skalar Zucht! Gepostet von Flozze.M3, 08.01.07, 16:19 denke ich auch, ich hab nämlich abenz noch ein "schmatzen" gehört, was ja typisch ist für skalare...

ich versteh dann nur nicht warum sie den ganzen tag aber auch wirklich alles drumrum verscheucht haben, und zwar vehement!!! _________________

Meine haben wie vermutet gelaicht an den Innenfilter und sogar die erste Nacht gegen die Welse durchgebracht ohne Zusatzlicht. Bin mal gespannt wieviele morgen noch da sind.

Re: Skalar Zucht! Gepostet von Flozze.M3, 09.01.07, 23:45 ich drück dir mal die daumen! der laich von meinen hat immer so 2 nächte gehalten, spätestens nach der dritten war aber alles weg...

Ja dasselbe war bei mir auch schon ein paar mal. Aber meistens war es schon nach der 2. Nacht futsch. So wie heute auch wieder.

Re: Skalar Zucht! Gepostet von SnappyUnicorn3002, heute, 14:59 Also, so weit ich weis, solltest du die Eier auf jeden fall drin lassen! Ohne die Pflege der Eltern verpilzen die Eier leider sehr schnell, die brauchen frisches Wasser, das ihre Eltern ihnen zufecheln. Ich habe da nur wenig Erfahrung aber ich hatte vor kurzem eine erfolgreiche Purpurprachtbuntbarsch-Zucht.



Welse würde ich keine reintun, selbst wenn es Pflanzenfresser/Algenfresser sind. Die würden so einer "Leckerei" wie einem Baby fisch auch nicht wiederstehen.



Ich glaube von Pflanzen zum Verstecken, da nimm mal feinfliedrige wie die Wasserpest, die wachsen, wie der Name schon sagt, sehr schnell und bieten Schutz.



Höhlen auf jeden Fall! Bestens wären sogar mehrere, falls das Ehepaar streit hat oder die Babys sich nicht verstehen.



Andere Fische im Aquarium sollten was aushalten können, Eltern (Besonders das Männchen) werden agressiv gegenüber "Fressfeinden".



Hoffe, ich habe dir geholfen!



Liebe Grüße,

Carolin

Pray for the Dead Fishes but take care of the Living ones.



Re: Skalar Zucht! Gepostet von WasserFlo, heute, 23:04 Der thread ist 10 Jahre kalt...

Rio 180 Bilder und Vorstellung folgen



