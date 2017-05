Forum

Können Barsche sich mit 5 Monaten vermehren? Pfad zum Thread: Forum-Übersicht » Zucht » Thread #27154 Können Barsche sich mit 5 Monaten vermehren? Gepostet von SnappyUnicorn3002, heute, 10:49 Hallo,

Ich weiss ich mach in letzter Zeit ein paar neue Threads, aber die fragen sind meistens einfach nötig

Also, folgendes:

Habe vor 6 Monaten mit Purpurprachtbuntbarsch Zucht begonnen, ist auch sofort gelungen. Als die Babys grade mal einen Monat alt waren sind beide Eltern gestorben Ja, also, jetzt sind sie 5 Monate alt und ca. 5 cm gross. Die Babys sind ungefähr 20 stück, geschlecht erkennbar.

jetzt zum wesentlichen: Mein stärkstes weibchen und mein stärkstes Männchen schwimmen immer zusammen durchs Becken. Das weibchen hat einen Knallroten Bauch und beide sind immer an einer nachbildung eines baumstamms, der eine Höhle ist, dran. Das männchen zittert auch manchmal, es sind eben alles merkmale das sie sich paaren wollen. Aber meine Frage ist halt, ist das mit ihren 5 monaten schon möglich? Sie wachsen ja noch...

Danke für die Antworten im vorraus!

LG Carolin





Re: Können Barsche sich mit 5 Monaten vermehren? Gepostet von SnappyUnicorn3002, heute, 11:08 Hallo nochmal,

Hab kurz nachgezählt, falls jemand das wissen will,

es sind 3 Männchen der rest ist Weibchen.

LG Carolin







