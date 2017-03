Forum

Suche Dicrossus filamentosus Gepostet von nAnTE, 07.11.16, 15:25 Hallo,

leider habe ich weit und breit keinen Fachhändler meines Vertrauens und komme so schlecht an die gewünschte Art ran.

Ich suche einen Züchter oder einen Händler in Mecklenburg Vorpommern, Nordbrandenburg oder Berlin.



Da mir vor kurzem mein Männchen und eins seiner Weibchen verstarben, benötige ich dringend Nachbesatz.

Mein Becken (160l/ Schwarzwasser) ist sonst noch mit L168, Paracheirodon simulans und noch einem verbleibenden D.filamentosus-Weibchen besetzt.



Wer kann mir helfen?

Kennt jemand einen guten Händler, welcher mir die Tiere besorgen kann und sie auch auf artgerechten Wasserwerten halten kann.

Lieber wäre mir natürlich ein Züchter, was ich allerdings bezweifle in der gewünschten Gegend.



Vielen Dank und

beste Grüße aus MV

nAnTE

Re: Suche Dicrossus filamentosus Gepostet von prachtkärpfling, 07.11.16, 21:03 Hallo Nante,

als erstes einmal richtig cooles Aquarium was du da hast fetzt irgendwie, mal was anderes.

Hast du dich schon mal im Netz schlau gemacht da gibt es richtig viele gute Händler und wie jeder weiß bekommt man da alles nur zu welchen Preis.

Viel Glück noch bei der Suche!

Re: Suche Dicrossus filamentosus Gepostet von nAnTE, 10.11.16, 16:37 Hallo prachtkärpfling,

danke für deine Antwort und tschuldige, dass ich erst jetzt antworte.



Die Tiere übers Internet zu beziehen habe ich schon in betracht gezogen. Wäre aber meine letzte Wahl. Erstmal wollte ich es über Foren und Börsen versuchen.



Der Vorteil daran ist, dass ich die Tiere vorher sehen kann.



Grüße

nAnTE

Re: Suche Dicrossus filamentosus Gepostet von nAnTE, heute, 11:08 Hallo Leute,

nach langer und ergebnisloser Suche habe ich mich nun doch entschieden die Gabelschwänze über das Internet zu beziehen.

Ich war sehr skeptisch und überlegte mir sehr lange, ob ich es tun sollte. Überzeugend für mich waren am Ende die Argumente des Anbieters.

Dieser beschreibt auf seiner Seite, dass den Tieren über diesen „Direktbezug“ weniger Stress bereitet wird, da diese den direkten Weg zum Aquarianer nehmen. Also vom Importeur/ Großhandel zum Privatkunden, anstatt nochmal über den Einzelhandel. Den Tieren wird damit eine weitere Angleichung erspart.



Lange Rede kurzer Sinn, die Tiere sind angekommen.

Sie kamen in einer Styroporbox, welche mit einem Wärmebeutel bestückt war.

Als erstes habe ich die Werte des Transportwassers mit einem Schnelltest ermittelt

Dieses hatte eine bräunliche Färbung und einen pH-Wert von 6,4, KH um 3° und GH <10°dH.

Zusätzlich wurde den Fischen noch etwas Laub hinzugegeben, was ich persönlich besser finde, als diese schwarzen Plastikbänder.



Beim Angleichen habe ich mir viel Zeit gelassen. Zuerst entnahm ich dieHälfte des Transportwassers und gab in regelmäßigen Abständen jedesmal 50ml Aquarienwasser in den Transportbeutel. Nach sechs Malen entnahm ich 100ml aus dem Transportbeutel und gab 100ml Aquarienwasser hinzu. Dies wiederholte ich vier Mal in 10 minütigen Abständen. Anschließend wurden sie umgesetzt.



Die Tiere selbst sind 2-3cm groß und machen auf den ersten Blick einen gesunden Eindruck.

Nun erforschen sie ihr neues Habitat und werden vom alten D.filamentosus-Weibchen begutachtet.



Bleibt abzuwarten, ob sie denn Stress gut bewältigen.





Fazit:

So, wie sich der Internetanbieter präsentiert und wie die Tiere angekommen sind, konnte ich erkennen, dass ich hier von Profis bedient wurde. Die Tiere selbst sind in akzeptablen Werten gehalten und scheinbar auch auf Schwarzwasseransatz.

Verpackt waren sie so gut, dass ich es nicht hätte besser machen können.

Da ich hier weit und breit keinen anständigen Händler des Vertrauens habe und der nächste 150km weit weg ist, bin ich schon beim Pflanzenkauf auf Internetanbieter umgestiegen. Warum nicht auch bei den Fischen...



Meine Empfehlung hier ist interaquaristik.de



Beste Grüße

nAnTE

