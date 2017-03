Forum

Goldringelgrundel Beckeneinrichtung Pfad zum Thread: Forum-Übersicht » Fische » Thread #27133 Goldringelgrundel Beckeneinrichtung Gepostet von Grundula, heute, 10:55 Schönen guten Morgen liebe Foris!

In meinem großen Becken leben einige junge Goldringelgrundeln zusammen mit Mollys.

Da sie es ein bissl schwer haben, sich als Lauerjäger gehen die verfressenen Mollys durchzusetzen, bekommen sie nun doch ein Artenbecken.



Und nun die Frage:

Wer pflegt / züchtet diese Grundel und kann mir Tipps für die Einrichtung geben?

Sand oder Kies, Höhlen am Boden oder lieber weiter oben? Holz, Wurzeln?



Im Moment schwimmen sie noch frei, da konnte ich kaum Vorlieben erkBirgn. Wann gehen sie denn auf den Boden? Jetzt sind sie etwa 2cm groß.



Liebe Grüße, Grundula aka Birgit

Re: Goldringelgrundel Beckeneinrichtung Gepostet von nAnTE, heute, 11:14 Hallo und herzlich Willkommen im Forum.



Zur Einrichtung des Beckens würde ich Dir empfehlen viele Höhlen anzubieten. Diese kannst Du am Boden mit Scherben von Blumentöpfen, aufeinanderliegenden Steinen, Schneckenhäusern und über Wurzeln anbieten. Beachte, dass Du bei der Einrichtung Reviere vorbildest, da Grundeln revierbildene Tiere sind.

Als Bodengrund empfiehlt sich feiner Sand.



Bei einer Größe von 2cm sollten sie bald Reviere bilden und den Bodengrund beziehen.



Wichtig ist, dass du das neue Becken einfährst, also einige Wochen ohne Fischbesatz laufen lässt.



Ich hoffe, dass Dir das hier etwas geholfen hat.



aquaristische Grüße

nAnTE _________________

Wie ich mir die artgerechte Aquaristik vorstelle:

Re: Goldringelgrundel Beckeneinrichtung Gepostet von Grundula, heute, 11:58 Danke schön für den Tipp mit dem Sand. Jetzt haben sie auch Sand. Ich hatte nur überlegt eine Flußmündung nachzustellen und da mit Kies zu arbeiten. Dann bleibe ich halt bei Sand.

Zur Zeit haben sie Felsspalten aus Schiefer und Kokoshöhlen, aber das würde da optisch nicht passen. An Tonröhren hatte ich auch gedacht.



Gibt es die Veronika und die Goldringelgrundel noch aktiv im Forum? Von denen hatte ich zum Stichwort Grundel schon oft Beiträge gelesen.



Das Einlaufen werde ich allerdings mit Filterschlamm abkürzen. Ich möchte die Tiere schnellst möglich umsetzen.



LG Grundula

