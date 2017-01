Verkaufe 250 L Aquarium komplett mit Zubehör

Gepostet von Creutzfeld, heute, 14:32

ich verkaufe mein 250 L Aquarium mit Unterschrank und Zubehör.



Das Aquarium hat folgende Maße in cm: 100x50x50



Der Unterschrank ist ein Eigenbau. Die Technik und CO 2 -Anlage sind auf der rechten Seite untergebracht.



Die Beleuchtung ist auf LED umgebaut worden.

1 LED-Leuchte ist mit einem Kabelkanal im Aquariumdeckel montiert. Die weiteren 2 LED-Leuchten hängen an dem alten T5-Balken. Der T5 Balken hatte ein defektes Vorschaltgerät, deshalb die Umrüstung.

Der Filter ist ein Hamburger Mattenfilter.





Folgende Fische sind im Aquarium:

2 Tapajos Zebra Welse (L134) - Peckoltia compta

2 Marmor Panzerwelse - Corydoras paleatus

1 Maroni Buntbarsch - Cleithracara maronii

8 Schmucksalmler - Hyphessobrycon rosaceus





Die CO 2 -Anlage hat zwei Gasflaschen zu je 1 kg. Beide sind mit TÜV-Stempel. Nachtabschaltung für das CO 2 ist auch dabei.



Im Preis enthalten sind:



Aquarium mit Abdeckung und LED-Beleuchtung (3 LED Balken)

Komplette CO 2 -Anlage

Unterschrank

Fische

und diverses Zubehör.



Einige Bilder gibt es hier:



[link]

