ROBERT ENKE Pfad zum Thread: Forum-Übersicht » Sonstiges » Thread #18764 Re: ROBERT ENKE Gepostet von Sumatrabarbe, 12.11.09, 22:14 einfach schade um so einen fairen sportsmann. er war immer ein vorbild, das hat man in jedem inerview gesehen und gehört.



für mich: die klare nummer 1 in südafrika...



Re: ROBERT ENKE Gepostet von Zizero, 13.11.09, 12:37 Fassunglos kann man meinen Gemütszustand gerade beschreiben. Keiner hat geahnt, was in Robert Enke vorgeht und keiner konnte ihm somit helfen. Die Menschen, die von Depressionen geplagt werden, sehen sich als Last für ihr Umfeld und wählen den Freitod, um ihre Mitmenschen von dieser Last zu befreien. Leider denken sie nicht daran, wieviel Leid sie ihrer Familie antun. Mein tief empfundenes Beileid gilt seiner Familie und seiner tapferen Frau, die dieses schwere Los wirklich nicht verdient hat.





Re: ROBERT ENKE Gepostet von Timo-NRW, 13.11.09, 13:26 Natürlich ist so etwas immer schrecklich....



bei "Promis" wird es immer so "hochgepuscht" und wenn so etwas täglich irgendwo in Deutschland passiert interessiert es "Keinen".



Kümmert Euch um Eure Mitmenschen, dann kann man etwas verhindern, denn sonst passiert es Morgen auch bei DEINEM Nachbarn....

Re: ROBERT ENKE Gepostet von aktivhaut, 13.11.09, 16:03 Guten Tag,

nach 30 Jahren auf einer geschlossenen Abteilung einer psychiatrischen Abteilung und einer entsprechenden Zuastzausbildung, kann ich nur sagen,

im Augenblick vor dem Freitod werden " Glückshormone" ausgeschüttet

und der Tod selbst wohl als "Erlösung, Ende empfunden.

Sicher ist ein Freitod ohne Beteiligung von anderen Menschen für diese

einfacher zu ertragen, aber der Freitod ist in der Wahl der Todesart immer sehr drastisch, damit auch in der Ausführung, und endet sehr oft mit dem Tod.

Der Selbstmord ist auch bei langer Begleitung ,Medikamenten,guten Be-

ziehungen nicht gänzlich abzuwenden, wer sich endgültig "töten"

will, hält die Grundsituation nicht mehr aus und geht!!!

Das ist immer sehr tragisch und traurig für die, die dies Ende tragen müssen.!

Henning















Re: ROBERT ENKE Gepostet von Emma71, 25.11.09, 08:46 Nimue80 schrieb am 11.11.09, 14:51:

Mir tut seine Familie sehr leid.

Was kann einen Menschen so zum Selbstmord treiben ? ( muss sagen das ich Selbstmord sehr sehr feige finde, denn für die Angehörigen ist es unendliches Leid )

Es gibt immer irgendeine Lösung.

Soweit ich weis shat er jegliche Behandlung abgelehnt und war schwerst depressiv.

Mein Beileid seiner Familie.



Mit tut die Familie und der Lokführer auch sehr Leid.

Und es ist traurig wenn da andere noch so mit belastet werden.



Selbstmord ist alles andere als feige, sondern entsteht aus der Krankheit heraus.

Und genau die Kommentare wie "feige"sind eben das Problem der Betroffenen von Depression.



Es gibt immer einen Lösung, so antworten Leute über Depression die es selbst nicht kennen.



Ich weiß was es heißt, und selbst in Kliniken und bei Ärzten ist es wahnsinnig schwer verstanden zu werden.

Schnell wird man in die Schiene Arbeitslos=Depression geschoben.





lg Emma71

Re: ROBERT ENKE Gepostet von MistaBreed, heute, 12:02 Übermorgen ist es 8 (ACHT) Jahre her, dass sich ein großer Torwart aufgegeben hat und nicht mehr leben wollte.

40 Jahre wäre er diese Jahr alt!

Und weil er wirklich ein guter war, möchte ich hier mal auf sein Engagement hinweisen.

In diesem Sinne: Gebt euch nicht auf!

Gruß Thomas

