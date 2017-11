Forum

Heutige Beiträge

Aktuelle Themen

Suche





Kranker neon Pfad zum Thread: Forum-Übersicht » Krankheiten » Thread #27180 Kranker neon Gepostet von Alex-HH, gestern, 12:30 Hallo,

Bin hier neu im forum. Hatte gehofft dass man Fotos posten könnte.



Daher eine kurze Beschreibung:



Ein Neon von mir hat zwei weisse Punkte in der Mitte und im hinteren Teil des Körpers.



Ein Dritter Punkt befindet sich am Kopf, dieser ist aber quasi auf einer Beule und es sieht so aus als ob sich da etwas den weg raus bahnt. Habe im nächsten tierhandel gefragt, die waren aber leider ratlos.

Hab den Fisch jetzt vier Tage mit esha 2000 behandelt, es ist aber bisher nichts geschehen. Weder größer noch kleiner geworden.



Grüße

Re: Kranker neon Gepostet von Scheerbaum, gestern, 16:58 Servux Alex,



ist es vielleicht die Weißpünktchenkrankheit, hier im Forum beschrieben: [link]



Ansonsten müßtest du unter einer Suchmaschine vielleicht mal Neonfisch und Punkte oder so eingeben und mal nach Bildern suchen. Ein Foto wäre schon gut. _________________

Viele Grüße aus dem Allgäu

Mario



Mein Aquarium: [link] Zuletzt geändert von Scheerbaum (gestern, 16:59)

Re: Kranker neon Gepostet von Alex-HH, gestern, 18:04 Hatte ich ich zuerst gedacht und vermutet, jedoch ließ mich die Beule vermuten dass es eventuell doch etwas anderes ist

Re: Kranker neon Gepostet von Scheerbaum, gestern, 18:24 Vielleicht kannst du mir ein Foto schicken, dann kann ich es für dich hochladen, wenn du damit einverstanden bist (Mail-Adresse steht in meinem Profil, möchte Sie nur wg. eventueller Spam-Mails hier nicht wiederholen).

Ich glaube ohne wird es unmöglich, die Ursache zu finden. _________________

Viele Grüße aus dem Allgäu

Mario



Mein Aquarium: [link]

Re: Kranker neon Gepostet von Scheerbaum, heute, 18:42 Das sind nun die Bilder, die ich hochladen konnte:



[link]



[link]



[link]



Es sieht nicht gut aus und ich selbst weiß nicht was das sein soll.





PS: Nach 10 Minuten kam ich hierher [link] (Beulenkrankheit). Die Bilder sehen ähnlich aus mit den Punkten. _________________

Viele Grüße aus dem Allgäu

Mario



Mein Aquarium: [link] Zuletzt geändert von Scheerbaum (heute, 18:59)

Re: Kranker neon Gepostet von Alex-HH, heute, 20:01 Ok danke für den Tipp.

Die Frage ist, was man mit dem neon macht. In einen internetquellen seht dass es nich heilbar ist und man ihn erlösen soll?

Ein Punkt ist im übrigen Heute verschwunden

Navigation Forum Übersicht » Krankheiten » Kranker neon

07.11.17 | 21:26 Uhr Community-Status » nicht eingelogged

» Login

» Anmelden Wer ist online? Gäste: 74. Im Chat: niemand

aqua4you.de bei: