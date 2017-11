Gebrauchten Aquarium-Außenfilter zum laufen bringen?

Gepostet von Dogadon, heute, 20:02

Ich bin noch neu hier auf der Seite und seit heute stolze Besitzerin von zwei Goldfischen.



Ebenso habe ich mir heute einen Außenfilter geholt (Bereits gebraucht aber noch ziemlich neu...). Nun habe ich aber das Problem, dass der Außenfilter irgendwie nicht wirklich laufen will.



Folgendes habe ich bereits getan:



Ich habe den Filter wie erklärt bekommen zusammengebastelt und auch die, noch ungekürzten, Schläuche angesteckt. Dann habe ich Wasser hinein getan und angeschaltet.

Nachdem ich ein paar mal gepumpt habe (dabei ist Wasser aus dem Ablaufschlauch gelaufen) scheint sie zu arbeiten, zumindest ist sie laut.



Nach einer halben Stunde (Ventile sind aufgedreht) tut sich allerdings immer noch nichts. Im Internet hatte ich bereits gelesen, dass man dann Wasser ansaugen soll bis der Kreislauf in Gang kommt, was ich auch direkt umgesettt habe, aber es bringt auch nicht wirklich was...



LG

Der Filter

