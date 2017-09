Neues Gesellschaftsbecken

Gepostet von unbekanntes_pferd, heute, 14:08

Hallo!



Meine Freundin möchte ein Gesellschaftsbecken haben. Ich hatte einige Zeit eins, bin dann aber auf Malawis umgestiegen. Da ich es auf dauer irgendwie nicht hinbekommen habe, die Pflanzen stabil zu halten.

Ich war noch Anfänger und mir wurde ein Aquarium samt Besatz geschenkt. Ich wollte aber anstatt Quarzsand lieber schwarzen Sand haben. Also ab zum Fachhandel und schwaren Kies besorgt. Anfangs war noch ein Bodendünger unter dem Kies, da wuchsen die Pflanzen wie verrückt und es sah wirklich sehr gut aus.

Allerdings war der Kies zu grobkörnig für meine Pandawelse und ich bin auf schwarzen Kies in der Körnung 0,4-0,8mm umgestiegen.

Leider konnte ich dann den Bodendünger nicht mehr verwenden. Damit fing dann alles an. Ich gab zwar Tonkugeln an die Wurzeln und gab noch Flüssigdünger dazu, aber der Pflanzenwuchs blieb aus.

Ich habe mich dann nochmals im Internet belesen und habe eine Tonschicht als Langzeitdünger eingefügt. Zusätzlich dazu wieder Flüssigdünger. Das Ergebnis blieb gleich.

Mittlerweile vermute ich, dass es u.a. auch am Besatz gelegen haben könnte (Diverse L-Welse).

Das konnte ich aber nicht mehr herausfinden, da ich dann auf Malawis umgestiegen bin.

Die Fische konnte ich alle in gute Hände abgeben.



Nun soll aber, wie bereits erwähnt, noch ein Gesellschaftsbecken dazukommen.

Es soll dicht bepflanzt sein. Dazu viele Versteckmöglichkeiten, Höhlen, Tonröhren, Wurzeln usw.



Nun habe ich einige Fragen, wie ich es diesmal besser machen könnte.





Das Becken hat die Maße: 100x40x45 cm

Das Wasser aus der Leitung hat laut Wasserwerke folgende Werte:



Gesamthärte 11,8°dh

Karbonathärte 8,6°dH

pH-Wert 7,61

Natrium 18mg/l

Blei < 1µg/l

Eisen < 0,010 mg/ l

Nitrat 16,8mg/l

Fluorid 0,17mg/l

Härte 2,12 mmol/l

Härtebereich mittel



Fangen wir mit dem Besatz an:



Wir dachten an jeweils eine Gruppe Panda Panzerwelse, Dornaugen und Ohrgitterharnischwelsen (jeweils zwischen 6 und 10 Tiere). Ein Schwarm Rotkopfsalmler (15-20 Tiere) und für die obere Region ein Pärchen Honigguramis. Dazu noch Turmdeckelnschnecken und ein paar Posthornschnecken.

Ist es bei diesem Besatz möglich, auch Zwerggarnelen zu halten?







Nun zur Technik (Ich habe noch einen Teil der Technik von damals)



Licht:



Ich habe noch einen Lum-Light Tageslichtsimulator USB Pad 16A inkl. 10A Netzteil. Allerdings keine Röhren oder LED-Leisten mehr.



Ich habe den gleichen Tageslichtsimulator in meinem Malawibecken und dazu eine Aqua Styl Light RGB 2 x cool white von der Firma Lum Light. Die Firma gibt es aber nicht mehr.

Welche LED-Leiste(n) oder LED-Röhre(n) kann ich denn sonst noch damit betreiben? Meine Freundin möchte gerne einen Tagesablauf inkl. blauem Mondlicht simulieren. Allerdings benötigen die Pflanzen doch sicher andere Lichtverhältnisse. Für Tipps wäre ich sehr dankbar.





Filter:



Es soll ein Aussenfilter werden. Von einem HMF konnte ich sie nicht überzeugen.

Im Bestand habe ich noch einen Eheim ecco Pro 100 oder 200. Bin grad nicht sicher, welcher genau.

Dieser Filter hat ja mehrere Filterkörbe. Welche Filtermedien würdet ihr mir für die jeweiligen Körbe empfehlen? Ich habe momentan noch folgende zu Hause: Eheim Substrat pro, Keramik Filterringe und diese schwarzen kunststoffröhrchen. Oben unter dem Filterkopf natürlich die Filtermatte.



Welche Art von Ausströmer ist für das Aquarium und den Besatz am besten geeignet? Das normale Auslasrohr, das Rohr mit den vielen Löchern, oder besser ein Diffusor? Vielleicht gibt es ja noch ganz andere Arten, die ich nicht kenne.





Heizung:



Da würde ich wieder einen Eheim Thermocontrol nutzen wollen.





Sonstiges:



Ich habe noch eine CO 2 -Anlage. Aber diese möchte ich eigentlich nicht mehr verwenden, ausser, es ist unbedingt notwendig für die Pflanzen.







Wo wir direkt beim nächsten (und mir persönlich am wichtigsten) Thema wären: Pflanzen.

Vorab natürlich die Frage nach der Düngung. Einen Nährstoffboden, der unter den Kies/Sand kommt, möchten wir nicht. Der hält erstens nicht ewig und mit gründelnden Fischen kommt der ganze Dünger an die oberfläche und damit ins Wasser. Dadurch werden dann zuviele Nährstoffe freigegeben.

Gibt es noch etwas anderes als Flüssigdünger und Düngerkugeln bzw. Düngerstäbchen?



Es sollen ausschliesslich leicht zu pflegende Pflanzenarten ins Becken.



Echinodorus grisebachii 'Parviflorus' (schwarze Amazonas Schwertpflanze) für den Hintergrund. 2 Stück sollten reichen, denke ich. Eine links und eine rechts. In der Mitte dann noch eine andere Art, die für den Hintergrund geeignet ist.

Für den mittleren Bereich dachten wir u.a. An ein paar Microsorum pteropus Arten.

Dazu noch einige Moose auf den Wurzeln, Moosbälle und evtl. eine Schwimmpflanzenart.



Auch hier sind Tipps gern gesehen







Ich weiss, das sind eine Menge Fragen. Vielleicht ist es auch besser, in den einzelnen Fachbereichen zu fragen. Aber da es ja erst einmal nur die Vorplanung ist, sollte das zusammen diskutiert werden. Wenn das meiste geklärt ist, kann man immer noch auf die einzelnen Details eingehen.





Danke für Hilfe, Kritik und Tipps.



LG,



Sascha

