SBB und Bitterlingsbarben Pfad zum Thread: Forum-Übersicht » Fische » Thread #27174 SBB und Bitterlingsbarben Gepostet von be_Aqua, 01.09.17, 19:47 Hallo zusammen,

Ich bin neu hier und habe direkt eine Frage.



Das Becken wird eine Größe von 200l haben.



1. kann man SBBs und Bitterlingsbarben zusammen halten?



2. habe gehört es ist wichtig wieviele männliche und weibliche barben in dem Becken sind.Stimmt das? Weil ich zB. bei neons das nicht gehört habe.



Würde mich über antworten freuen.

Re: SBB und Bitterlingsbarben Gepostet von Johannes.Busch, heute, 10:54

Moin!



Willkommen im Forum. Ich hoffe, du findest es nicht frech, wenn ich jetzt mit Hilfe zur Selbsthilfe antworte. Schau dir in der Rubrik "Fische" mal die Steckbriefe beider Arten an und achte auf die jeweiligen Wasserwerte. Das beantwortet die Frage.



Gruß

Johannes

If you are trapped in the dream of the other, you're fucked. (Gilles Deleuze)



160L: [link] -- Last Update: 2015-05-13

180L: [link]



<NEU> Meine erste offene Bildergalerie: [link]



Re: SBB und Bitterlingsbarben Gepostet von be_Aqua, heute, 11:52 Hallo,



Danke für die Antwort. Hatte auf einer anderen Seite geguckt aber anscheinend geht es ja nicht.



Dann guck ich mal weiter

